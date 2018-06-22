«Татары в Крыму заняли 2,3 тысячи гектаров земли»

Глава меджлиса Мустафа Джемилев рассказал, кто из известных политиков владеет землей на черноморском побережье и на сколько гектаров земли на полуострове претендует татарское население.

Украину взбудоражил кровавый инцидент, произошедший в поселке Мирный, когда при штурме дома сотрудники «Беркута» ранили двух мирных жителей. Кто, по мнению меджлиса, должен понести ответственность?

На тот момент обязанности руководителя крымской милиции исполнял Николай Федорян. Именно он подписывал документы на проведение «Беркутом» операции. Мы будем выступать за привлечение его к уголовной ответственности. Сотрудники «Беркута» также должны ответить за зверства, которые учинили в Мирном.

Правда ли, что пострадавший Мустафа Хаиров является активным участником национального движения крымских татар, одним из руководителей самозахватов земель и вашим родственником?

Никакого отношения к самозахватам Хаиров не имеет. Не был он и активистом национального движения. А вот его старший брат Иззет Хаиров доводится мне зятем, является ветераном крымскотатарского национального движения.

Ранее бизнесмен Лев Миримский в интервью «ДЕЛУ» заявил, что около 90% всех самозахватов земли в Крыму приходится на крымскотатарское население. Вы согласны с его данными?

Это неправда. По информации крымского Рескомзема, на 1 апреля 2007 года земельные захваты крымскими татарами составляют 37% от общего числа. Остальная захваченная территория приходится на русскоязычное население.

На какое количество площадей еще претендует крымскотатарское население?

Точную цифру я сейчас сказать не смогу. Но сейчас занято около 2,3 тысячи гектаров. Если бы узаконили хотя бы эти земли, уверен, напряженность резко бы снизилась.

Глава городской государственной администрации Севастополя Сергей Куницын заявил, что горсовет в прошлом году незаконно выделил земельные участки руководящей верхушке Партии регионов. По линии меджлиса подобная информация всплывала?

Я не разбирался в партийной принадлежности. Но если провести в Крыму земельный реестр, то выяснится, что значительная часть киевского истеблишмента имеет на полуострове свои территории. Причем юридически за конкретным депутатом участок может не значиться, а записан на фамилию друга, жены, любовницы. Например, согласно информации отдела меджлиса по земельным вопросам, у депутата-«регионала» Антона Пригодского только в Ялте около 120 гектаров. 8 гектаров там же — у Николая Азарова, 12 гектаров в парковой зоне Ялты — у депутата Андрея Сенченко. Нам известно, что у Яна Табачника в Ливадии — 2,5 гектара земли. Некие московские олигархи в центре Мисхора владеют 12 гектарами. Более 300 гектаров через различных подставных лиц у председателя Симферопольского райсовета Владимира Закорецкого. Кстати, около 38 гектаров «законных» земель Закорецкого нынче под нашими «самозахватами».

Сейчас много говорят о вторжении российского бизнеса на крымские земли. Действительно ли наши восточные соседи активно скупают территорию полуострова?

Еще давно россияне говорили: если Крым нам не отдадут, мы его выкупим. Именно так они сейчас и действуют. А учитывая, что вся крымская администрация пророссийски настроена, особых проблем с приобретением земли у них не возникает.

Часто к крымским татарам обращаются с просьбой через подставных лиц захватить землю, легализировать ее и получить за это деньги?

В Алуштинском районе через крымских татар приобретали территорию российские бизнесмены. По нашим сведениям, им предлагали подать заявление на землю, которая потом переоформлялась на других лиц. Понимая, что самим им все равно землю власти не выделят, а так хоть что-то заработают, некоторые крымские татары соглашались на эти позорные сделки. Впрочем, учитывая их тяжелое социальное положение, комментировать их действия не очень хочется. Получали они за такое посредничество копейки — максимум тысячу долларов за 4-6 соток. Для местной власти подобная схема выгодна: вроде бы депортированных они не игнорируют, землю им выделяют, а заодно и собственные карманы наполняют.

Чем закончился скандал вокруг улицы Балаклавской в Симферополе, где крымские татары захватили 8 гектаров земли? По вашим данным, милиция по решению суда собиралась снести постройки, но пока этого не произошло. Они передумали?

У нас был разговор с Луценко. Он сказал, что решение этого вопроса пока отложено. Кроме того, ко мне в кулуарах Верховной Рады подошел министр юстиции Николай Онищук и сообщил, что нападения не будет. Он отозвал свое предписание об исполнении судебного решения.

На какие действия пошли бы крымские татары, если бы милиция все же попыталась разрушить поселение?

В начале ноября 2007 года чуть было не дошло до крупномасштабного столкновения. Предприниматели, которым выдали землю на Балаклавской вопреки претензиям на эту землю крымских татар, вербовали студентов и деклассированные элементы. По одним сведениям, они каждому нападавшему платили по 40 долларов, по другим — 150 гривен. Тогда между организованной группой и крымскими татарами встала милиция, и столкновения удалось избежать. Но никто не понес уголовного наказания, хотя налицо было уголовное преступление — организация платной группы для проведения межнационального столкновения, которое могло закончиться довольно драматично для обеих сторон.

Кого вы видите следующим руководителем меджлиса?

На последней сессии курултая я выдвигал на этот пост своего первого заместителя Рефата Чубарова. Он отказался, но предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса через год. Прошло уже более года, но он еще не дает согласия. А мне бы очень хотелось провести ротацию, пока я еще достаточно здоров и способен оказать помощь новому руководителю меджлиса. Ведь все мы гости на этой земле… 19 мая состоится первый Всемирный конгресс крымских татар, где, возможно, будем обсуждать и эту тему.

По итогам 2008 года вы не выступили ни разу с парламентской трибуны, не направили ни одного депутатского запроса никому — от президента до органов местной власти. Неужели вам нечего было сказать?

Я стараюсь быть более активным при рассмотрении законопроектов по хорошо известным мне темам в Комитете по правам человека и межнациональным отношениям. А выступления большого значения не имеют, поскольку принятие законопроектов зависит не от убедительности произнесенных речей, а межфракционных договоренностей. Кроме того, я не силен в украинском языке, выступать экспромтом на официальном языке не могу — надо заранее составлять речь и переводить на государственный язык. А выступать на официальном языке другого государства, как это делают многие депутаты, я принципиально не хочу. Что касается запросов и обращений в различные инстанции по широкому спектру вопросов, то их у меня, возможно, на порядок больше, чем у десятков других депутатов.

Дмитрий Орлов, газета ДЕЛО