Двух керчан приговорили к 10 годам заключения за покушение на убийство

Два жителя Керчи приговорены к 10 годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство.

27-летний мужчина вместе со своим другом пытался убить бывшего любовника дамы сердца.

«Они ворвались в дом бывшего, начали его избивать, резать и душить, пока не сочли, что мужчина мертв», – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Мужчина выжил, а его мучителям предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство.

Вина керчан полностью доказана прокуратурой в суде.