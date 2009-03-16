Двух керчан приговорили к 10 годам заключения за покушение на убийство
10:59, 16 марта 2009Крым
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Разборки из-за дамы сердца
Два жителя Керчи приговорены к 10 годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство.
27-летний мужчина вместе со своим другом пытался убить бывшего любовника дамы сердца.
«Они ворвались в дом бывшего, начали его избивать, резать и душить, пока не сочли, что мужчина мертв», – сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Мужчина выжил, а его мучителям предъявили обвинение в покушении на умышленное убийство.
Вина керчан полностью доказана прокуратурой в суде.
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