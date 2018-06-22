Не спешите радоваться, не опоздайте огорчиться…

Вынесенный в заголовок совет человека, профессионально наблюдающего за развитием ситуации в Севастополе, в первую очередь касается политиков и аналитиков, которые таки спешат радоваться. Начало информационной волне «ЧФ пакует чемоданы» положил всего лишь комментарий эксперта — ведущего специалиста Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александра Палия, который в интервью «Немецкой волне» высказал мнение: Россия уже начала готовиться к выведению своего флота из Крыма. Правительство РФ выделило значительные средства и начало работы по углублению дна Новороссийской бухты как места новой дислокации военных кораблей. А потому, считает эксперт, не следует серьезно относиться к заявлениям «политиков даже не второго, а третьего и четвертого эшелона». К ним он отнес и спикера Совета Федерации Сергея Миронова, который на днях заявил, что ЧФ должен остаться в Крыму и после 2017 года, поскольку «Севастополь был, есть и будет городом русской морской славы. Нахождение там российского флота легитимно и нормально».

К словам политиков, замечу, пора научиться относиться спокойно всегда. Главное — дейст­вия и соответствие их заявлениям. Так готовиться ЧФ к выводу из Севастополя или нет? Утвердительно ответить позволили бы два обстоятельства.

Первое. Начало переговоров по плану-графику вывода. Напомним, что еще в апреле прошлого года МИД Украины направил российской стороне проект меморандума «Об этапах и порядке вывода до 28 мая 2017 года военных формирований ЧФ РФ из мест его временной дислокации на территории Украины». Предлагалось до 1 июля 2008 года начать переговорный процесс, результатом которого к концу 2009-го должен был стал межгосударственный протокол, определяющий план-график вывода формирований. Однако переговоры по этой теме не только не начались, МИД России даже не ответил на ноту. Неофициально или же в форме политических месседжей звучало: еще не время об этом говорить, и вообще, не надо портить атмосферу двухсторонних отношений. После этого, собственно, и последовал указ президента Украины о подготовке законопроекта о выводе ЧФ в 2017 году. Кстати, проект был подготовлен и до сих пор пылится в Кабмине. Думается, до окончания президентской кампании до него черед не дойдет. Что вполне соответствует чаяниям Кремля, который рассчитывает на «правильный» выбор украинского народа.

Второе обстоятельство, которое позволило бы говорить о подготовке России к 2017 году, — строительство новой главной базы ЧФ в Новороссийске. И слово «главной» здесь ключевое. Как известно, в России реализуется Федеральная целевая программа «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2005–2020 годах». Бюджет программы — 46,7 млрд. руб. Как сообщала в марте заместитель министра обороны РФ по финансово-экономической работе Любовь Куделина, реализация программы сейчас «направлена на создание береговой инфраструктуры ЧФ». «Бюджетные средства на реализацию программы выделяются полностью в соответствии с законом о федеральном бюджете, — сказала Куделина. — Возможность корректировки программы в будущем, как по срокам ее реализации, так и по объемам выполняемых мероприятий, нами не планируется» (цитируется по ИТАР-ТАСС). Вместе с тем точные суммы на этот год не названы, они «спрятаны» в цифре общего финансирования целевых федеральных программ. В прошлом году их было 15 с общим объем­ом финансирования 25 млрд. руб., в нынешнем будет 18, и «предусмотренные к выделению на их реализацию бюджетные ассигнования более чем в 2 раза превышают показатель 2008 года», сообщала замминистра обороны РФ. Но есть и другие, тоже официальные показатели, которые позволяют понять объемы и задачи производимых работ в порте Новороссийск. Также в начале марта директор Спецстроя России генерал армии Николай Аброськин сообщал, что строительно-монтажные работы по оборудованию Новороссийской военно-морской базы подошли к концу — завершено берегообразование и берегоукрепление под будущий судоремонтный завод и выполнены три секции свайного основания глубоководной части мола для портов Новороссийска. Бюджет работ — 3 млрд. руб.

Согласно целевой программе на базе планируются постройка причалов для стоянки кораблей, сухие доки и пирсы для судоремонта, строительство трубопроводов, железнодорожных путей, энерголиний. В Цемесской бухте также планируется создание основного пункта базирования кораблей ЧФ.

По данным советника министра обороны Украины контр-адмирала Сергея Близнюкова, федеральная программа «финансируется по мизеру»: в этом году — на уровне 4 млрд. руб., в прошлом было 1, 3 млрд. руб., а в 2007-м — 1,1 млрд. «Поэтому такими темпами и при таких объемах финансирования ни к 2017-му, ни к 2020 году программа выполнена не будет, — сказал С. Близнюков в интервью «ЗН». — Они пытаются что-то делать, но объемы работ там огромные. Кроме того, надо иметь в виду, что программа не предусматривает создания социальной инфраструктуры — жилья для военнослужащих, объектов жизнеобеспечения. А на это, по данным российских экспертов, необходимо еще 25 млрд. руб. Далее, если там собираются делать главную базу ЧФ, необходимо строить склады. Огромное количество складов для хранения боеприпасов, оружия и техники на десятки тысяч вагонов. И вывозить из Крыма нужно будет годами. Сегодня эти работы не ведутся».

Кроме того, по мнению контр-адмирала, ни местным властям, ни российскому бизнесу военные в Новороссийске не нужны: «Это самый крупный торговый порт России на кавказском побережье. Там переваливается треть всей российской экспортной нефти».

Добавим к этому почти решенный вопрос с базированием российских военных моряков в Очамчире (Абхазия), а также свежие заявления заместителя министра обороны РФ по вооружению Владимира Поповкина о планах МО к концу 2011 года полностью переоснастить Черноморский флот и войска Северо-Кавказского военного округа. Последнее, правда, воспринято российскими экспертами с огромным недоверием. Все-таки ЧФ — самый старый флот, где самому молодому кораблю — 17 лет, и из 34-х боеготовы только 20. Тем не менее планы озвучены, а их финансовое обеспечение сомнительно.

Теперь перенесемся в Севастополь. Самый крупный должник в Пенсионный фонд в городе — ЧФ России. Глава Севастопольской городской гос­администрации Сергей Куницын уже взывает к премьеру Юлии Тимошенко с предложением обратиться по вопросу долгов к правительству и МО России, потому «что сумма уже неприличная».

«Задолженность ЧФ в Пенсионный фонд Украины выросла до 3,6 млн. грн. И это из 10 млн. грн. общей пенсионной недоимки по городу», — сообщил Куницын на заседании городской антикризисной группы. Кроме того, есть «1,4 млн. грн. — задолженность по выплате зарплаты на ЧФ РФ, и об этом тоже надо ставить вопрос», считает глава администрации.

По информации директора Севастопольского городского центра занятости А. Климова, командование ЧФ в феврале предоставило данные на предстоящее сокращение 1116 человек. Львиная доля кандидатов на увольнение — 732 человека — это строительное управление флота, которое в свою очередь имеет долги перед Фондом социального страхования на случай безработицы.

И это не все долги военных строителей. Невиданное дело — штаб ЧФ пикетируют не Студенческое братство, а вполне благонадежные севастопольцы, вложившие средства в строительство жилья по договорам с тем же строительным управлением. «Особенность нашего положения в том, что прецедент «кидалова», извините за слово, в лице Министерства обороны РФ, на слуху общественного мнения еще не был. А теперь эта ситуация формируется», — говорит «Новому Севастополю» участник пикета Валерий Кузнецов, который уже третий год ждет сдачи в эксплуатацию жилого дома, выплатив стоимость квартиры.

Что все это значит? Что социальные проблемы, с которыми Севастополь и Украина в целом должны были столкнуться где-то накануне 2017 года, уже даже не стоят на пороге, а перешагнули его. В России идет существенное сокращение армии, и дорогой в финансовом плане Севастополь (военнослужащие здесь получают в полтора раза больше коллег на родине) здесь не исключение. Идет «демилитаризация» многих управлений и служб ЧФ, нарастает волна возмущения. При этом, по данным севастопольских экспертов, только 40 процентов уволенных в запас черноморцев уезжают в Россию. Остальные остаются в Севастополе и Крыму. Уволенные при сокращении военнослужащие, не дослужившие до пенсии, станут украинскими пенсионерами. По данным руководителей горадминистрации, количество уволенных из ЧФ в ближайшее время может достичь девяти тысяч человек. И, если это был единственный кормилец в семье (что характерно для семей военных), умножаем как минимум еще на три.

Потому итог невесел: ЧФ чемоданы не собирает, а количество проблем, связанных с его базированием, становится все больше.

Валентина САМАР (Крым)

«Зеркало недели», № 9 (737) 14 — 20 марта 2009