Медведев наградил орденом почетного председателя РОК

Награду передал консул

Генеральный консул Российской Федерации в Крыму Игорь АСТАХОВ вручил Орден дружбы главе Союза русских, украинских и белорусских писателей Крыма, почётному председателю Русской общины Крыма Владимиру ТЕРЕХОВУ. В.ТЕРЕХОВ награждён орденом в соответствии с указом Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА «за большой вклад в укрепление российско-украинских культурных отношений и активную деятельность по сохранению и развитию русской культуры на Украине», сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.

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