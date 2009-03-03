За ошибочный штурм дома в крымском поселке наказаны 23 сотрудника милиции

Заместитель министра внутренних дел Украины - начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Николай ИЛЬИЧЕВ по результатам служебного расследования в связи с инцидентом в симферопольском поселке Мирное подписал приказ о наказании сотрудников, допустивших нарушения либо ненадлежащим образом исполнивших свои должностные обязанности.

«Всего наказано 23 сотрудника, из которых два уволены из органов внутренних дел, 5 сняты с занимаемых должностей, 8 предупреждены о неполном должностном соответствии, остальным объявлены выговоры и строгие выговоры», - сообщили в Отделе связей с общественностью милиции Крыма.

Дисциплинарные взыскания получили начальник Симферопольского районного отдела милиции и трое его заместителей, командир спецподразделения «Беркут», руководители дежурных частей Главного управления и райотдела, штабов этих подразделений. «Среди наказанных 3 заместителя начальника Главного управления, руководители оперативных служб», - говорится в сообщении.

Милиция Крыма подчеркивает, что ни один из бойцов спецподразделения «Беркут», «входивший в группу захвата», не наказан. «Установлено, что они действовали в соответствии с поставленной им задачей, обладая, к сожалению, недостаточно проверенной оперативной информацией, которая требовала принятия незамедлительных решительных действий, и точно придерживались тактике действий спецподразделений в экстремальных ситуациях», - отмечается в сообщении.

Выводы служебного расследования переданы в прокуратуру Крыма для приобщения к материалам уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымскотатарского народа распространил заявление о нападении сотрудников «Беркута» на семью ХАИРОВЫХ в поселке Мирное. Более 10 вооруженных бойцов взломали двери, окна и забросали дом светошумовыми гранатами, одна из которых при взрыве повредила руку пожилому хозяину. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки.

Милиция Крыма заявляет, что не собиралась нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника.

Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции.