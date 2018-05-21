Леонид Грач: Симоненко, Алексеев, Мартынюк поступили со мной, как тройка 1937 года

Народный депутат от Коммунистической партии Украины, лидер Крымской организации КПУ Леонид Грач ответил на вопросы УНИАН.

ИДЕЮ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ОТ МЕНЯ ЗАЩИЩАЕТ РОССИЙСКИЙ ОЛИГАРХ ГРИГОРИШИН

Леонид Иванович, Вас недавно вывели из состава президиума ЦК Компартия Украины? Что означает Ваше выведение и будут ли какие-то шаги далее относительно Вас?

Перед тем, как ответить на ваш вопрос, я бы хотел сделать краткий исторический экскурс.

Надо вспомнить историю нашей родной партии, из которой мы все вышли – КПСС. Вспомнить ленинский период, когда сам Ленин и все вокруг него являлись созвездием борцов за революционные идеи, созвездием пламенных трибунов и легендарных личностей.

Затем вспомнить, что во время сталинского периода, к сожалению, этого созвездия личностей не стало, ибо оно было физически истреблено.

Наступил хрущевский период, где, как говорится, сам болван и другие должны быть болванами.

Период Брежнева – вторая половина, когда собрались подхалимы, то есть те, кто мог только комплиментарно говорить вождю.

Надо также вспомнить горбачевщину, когда был брошен клич «вы их сверху, а мы их снизу», в данном случае имеются в виду партийные комитеты. Тогда и была уведена с марксистско-ленинских рельсов партия. Горбачев одним махом вывел сто членов ЦК из состава Центрального Комитета. Более того, я хорошо помню те последние пленумы ЦК КПСС, имею в виду майский, июльский 91-го года, где я как первый секретарь Крымского обкома принимал участие в их работе и видел парализованность, неспособность к борьбе за дело партии и подчинение одному единственному…

А итог этого всего таков: была предана и развалена партия. После развала партии предана социалистическая система и разрушен Советский Союз.

Я не хочу проводить никаких аналогий с собой, я это просто говорю для примера, чтобы те, кто будет читать интервью, всерьез задумались над тем, почему меня вывели из состава ЦК. Это навевает грустную мысль… Ибо в партии накопилось очень много проблем, и партия обязана давать на них ответы, искать рецепты разрешения этих проблем. Самое главное – делать выводы из своих ошибок.

Проблемы начались с того, когда Компартия подписала соглашение под лозунгом “Повстань, Украина!” с Ющенко, Тимошенко и Морозом.

Мы сейчас это расхлебываем, потому что помаранчевые пришли к власти на наших плечах.

Одна из острейших проблем – партия начала ориентироваться больше на парламентскую деятельность, нежели на революционную. Она зависит еще от другой проблемы, диагноз которой – заболевание мандатами. Именно мандаты ВР Украины стали тем лакомым кусочком, который многих проверил на прочность, на их марксистскость – и увидели многие, что за мандатами кроется комфортное пребывание, а не настоящая идеологическая и политическая борьба в массах.

Решение пленума о выводе меня из президиума стало достаточно резонансным для всего украинского общества.

Тогда возникает вопрос – а зачем и кому это было нужно? Еще раз отметаю как отметает и вся крымская партийная организация тот навет, который, кстати, был рожден в Киеве и привезен в Симферополь – это гнусная ложь: о расколе или выходе крымской партийной организации из состава Компартии Украины. Это провокация! Я это напрочь отрицаю.

Циничная ложь, которая вылилась и на меня, и на партийную организацию Крыма – эти публикации до и после пленума, которые были в одной из газет, подписка на которую, кстати, проводится коммунистами. Редакция газеты и определенные круги в руководстве партии имеют деловые и финансовые отношения между собой, и они высекли сами себя как унтер-офицерская вдова этими заказными публикациями. «О, нравы!» – впору воскликнуть.

Заметьте, как начал защищать идею марксизма-ленинизма и вообще Коммунистическую партию от меня олигарх Григоришин.

Ох, вы бы слышали, до чего дошла эта группа григоришинских симпатиков! Они обвиняли меня в том, что я хочу стать первым секретарем, что я хочу выдвинуться кандидатом в Президенты… Пусть вспомнят поименно, скольким настоящим партийцам, как говорится, заломали руки, тем, кто посмел напомнить об отступлении от марксистско-ленинской теории и практики.

Эти горе-марксисты оказалась нестойкими против таких олигархических симпатий, которые выражаются в деньгах.

Они думали, что меня так легко сломать. Но нет! Меня не сломал август-сентябрь 1991 года, когда таскали по КПЗ, допрашивали следователи Генпрокуратуры СССР за то, что я якобы препятствовал этому иуде Горбачеву в выполнении его президентских полномочий.

Но заметьте, я пошел работать не в коммерческие структуры, как некоторые из них, я пошел на биржу труда. Стоял и ждал там своей очереди. А те, кто меня сегодня казнят, направились в коммерческие структуры, пошли на должности в госструктуры. Им не нужна была партия!

Это я с группой коммунистов Крыма уже к маю 1992 года создал первую легальную коммунистическую организацию на всем постсоветском пространстве. А иные из тех, кто находится в составе сегодняшнего президиума, были в других партиях, которые служили размыванию коммунистических идеалов. И в Крым приезжали только загорать.

НА ПЛЕНУМЕ ПОСТУПИЛИ, КАК ПЕЧАЛЬНО ИЗВЕСТНАЯ ТРОЙКА 37-ГО ГОДА

Но Вам на последнем пленуме высказывали какие-то претензии?

Да, конечно, они предъявили мне претензии, потому что я не даю им тихим сапом строить парламентские козни.

Я, как коммунист, прежде всего имею право высказывать свою точку зрения, в том числе и до принятия решений. Мне шили, что я призывал голосовать за отставку Тимошенко. Отвечу... Октябрьский 2007 года пленум ЦК по итогам выборов в парламент принял решение, что Компартия берет на себя обязательство перед народом, что она ни при каких условиях не будет входить в коалицию, вести переговоры с помаранчевыми фракциями в парламенте. Кстати, сам же Петр Николаевич (Симоненко) и Игорь Алексеев голосовали на заседании президиума ЦК за то, чтобы фракция проголосовала за отставку Тимошенко.

Так в чем Грач, который требовал выполнять принятое решение пленума, не прав?!

Особенно печально, что те, кто этим занимается, побоялись разговора на пленуме. Они, как печально известная тройка из 37-го года, прокричали: «Давай, голосуем, нам все понятно». Эти трусы побоялись дать возможность выступить моим товарищам по партии и по ЦК. Не раздавая в начале работы пленума членам ЦК письменный проект постановления, в котором содержатся недостоверные факты, передергивания и поддержка антипартийным действиям так называемой «симферопольской группки», созданной с участием работников ЦК, приняли это постановление на слух, не дав обсудить и не внося ни единого слова поправки. Хорошо, что хоть мне дали слово.

Я им сказал, что свою партийность, свою позицию не поменяю. Предавать партию не буду.

Я, может быть, больше всех из этой группы вложил в Компартию – и время, и здоровье, потому что для меня это смысл жизни.

После пленума, они начали комментировать, что, дескать, Грача нет, теперь он не сможет влиять на принятия решений президиума…

Но я как член партии, как лидер крымских коммунистов буду отстаивать свою позицию и проводить марксистско-ленинскую линию.

СИМОНЕНКО, АЛЕКСЕЕВ, МАРТЫНЮК РАЗРАБОТАЛИ ГРЯЗНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Кто эта группка, о которой Вы говорите?

Симоненко, Алексеев, Мартынюк, Бабурин, Кравченко, Мармазов… Они специально разработали эту грязную операцию…

Светлана Владимировна Симоненко – супруга Петра Николаевича – попадает действительно в беду... Я всегда таким людям сочувствовал, представляю, что такое пережить разрушение семьи. Только разве можно ее в той ситуации было использовать таким образом, когда корреспондент эту гнусную фразу заложил в ее речь без ее согласия? Она такого не говорила, мол, Грач с женой приходил… Этого не было априори.

Я первое время и по этому поводу молчал, но когда взяли и вылили на меня грязь, то мое дальнейшее молчание означало бы, что я согласен с наветами на меня. И, конечно, я выбрал – не молчать.

Это все было использовано окружением Петра Николаевича, и он, естественно, на это клюнул.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ЛИТВИНА – ЭТО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ТИМОШЕНКО

Вас упрекали в том, что Вы не голосовали за Литвина…

Голосование за Владимира Литвина – это было голосование за Тимошенко.

За Литвина голосовали бютовцы, нашеукраинцы, мы и Блок Литвина. Разве не понятно было, что это голосование – за Тимошенко, а Литвин, только занявший свое место в президиуме, сразу же заявил про создание коалиции в составе БЮТ, части НУ–НС и Блока Литвина, юридически не существующей до сегодня.

Они показали Петру Николаевичу, будете делать то, что мы скажем.

Они так спешили меня вывести из состава президиума ЦК, что проводили один пленум за другим, несколько заседаний президиума. Складывается впечатление, что Украина исчезла бы, если бы Грача не вывели из состава президиума.

Я их предупреждал: не делайте это во имя партии, потому что фигура лидера крымской партийной организации достаточно известная и серьезная, но нет...

У Вас был личный разговор с Симоненко?

В последнее время нет.

Последний раз я с ним разговаривал, когда он с Крючковым и Шиловцевым 24 января приезжали в Крым на пленум.

Тогда я ему прямо на пленуме сказал: «Петр Николаевич, я уже устал отвечать последние 10 лет, что не хочу быть первым секретарем, успокойтесь». Я сказал, что ни в какие кандидаты в Президенты не иду». Но им этого мало. Потому что у них есть свои кукловоды, сейчас это четко вырисовывается. В том числе и в деятельности олигарха Григоришина, который сегодня явно в дружбе с Тимошенко и имеет свои меркантильные цели. Потому как такому, как Грач, не заткнуть рот?

Вам, наверное, тяжело будет бороться с Симоненко, если за ним, как Вы утверждаете, стоят Тимошенко, Григоришин… Какие у Вас козыри?

Мне не надо бороться. Они уже сами породили снежный ком.

И в обществе, и в партии резонансно обсуждается эта проблема. В ближайший период во время президентских выборов избиратели увидят всю красоту и прелесть нашей “борьбы” против Тимошенко. Все увидят, кто кому подыгрывает, кому до каких пор разрешается идти. Мы уже видели нечто подобное на выборах 2004 года во втором туре. Тогда считали, что приняли суперправильное решение, что не будут поддерживать ни Януковича, ни Ющенко. В результате получили Ющенко. А теперь с кем боремся? С Ющенко. Во имя чего? Чтобы его соратница по помаранчевому Майдану Тимошенко повторила нам Майдан-2?

Вы будете выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах?

Чего я должен это делать?! Есть Петр Николаевич – первый секретарь ЦК Компартии. Пусть он идет на выборы.

НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ ГРАЖДАНИН ДРУГОЙ СТРАНЫ ГРИГОРИШИН БЛАГОВОЛИТ К КОМПАРТИИ УКРАИНЫ

Григоришин написал письмо в одну из газет… Он пишет, что Вы просили у него денег на какое-то движение «Богдан Хмельницкий»…

Мы действительно с ним один раз встречались. Это было 5–6 лет назад. Мы говорили о том, что создается такое движение, как «Наследники Богдана Хмельницкого». Он ответил, что его это не интересует, потому что он гражданин другой страны… Правда, почему он теперь благоволит к Компартии Украины, если он гражданин другой страны?

Но в этом и есть Григоришин – циничные, лживые заявления о том, что Грач ему угрожал или шантажировал. Это чушь, не было такого, тем более – чем я могу угрожать? Я ему уже дал ответ в прессе.

Как восприняли в Крыму Ваше выведение?

Крайне негативно. Как и в республиканской партийной организации, так и за ее пределами.

Чем объясните, что все члены ЦК партии стали на сторону Симоненко?

Это объясняется их положением, заангажированностью. Им были даны инструктажи, указания. Да там и с арифметикой не у всех лады. 15 проголосовали против, 8 воздержались, а членов ЦК от Крыма только 9. 10-ю квоту мы отдали Киеву.

Когда один из первых секретарей после пленума позвонил сюда в Крым, его спросили: «Как ты проголосовал?». Он ответил: «За выведение, но я против». «А почему так поступил?» – «Понимаешь, мне надо пенсию заработать». Ну вот получается: один пенсию хочет заработать, другой не хотел конфликтовать… Сегодня речь идет не о Граче, сегодня речь о судьбе Компартии, о ее марксистско-ленинской идеологии.

Разговаривала Оксана Климончук