Прокуратура заявляет о махинациях с имуществом Ялтинского порта

Прокуратурой возбуждено уголовное дело против должностных лиц государственного предприятия «Ялтинский морской торговый порт», по вине которых в госбюджет не поступило 400 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Крыма, «должностные лица порта отдавали в аренду имущество госпредприятия по заниженной ставке и передавали его в пользование безвозмездно».

По результатам проведенной на государственном предприятии прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, приведшие к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.