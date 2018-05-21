Минтранс видит Севастополь мощным глубоководным портом

Министерство транспорта и связи Украины не исключает возможности строительства глубоководного морского порта на базе Севастопольской бухты. По мнению заместителя министра транспорта и связи – главы "Укрморречфлота" Владимира РАБОТНЕВА, создание такого порта станет существенным толчком социально-экономического развития Севастополя, который при имеющейся гидротехнической, навигационной, транспортной инфраструктуре, может быть современным транспортно-логистическим узлом международного уровня. Особенно актуальным это станет после 2017 года, когда планируется выведение Черноморского флота Российской Федерации.

Подробнее о перспективах строительства УНИАН рассказал Владимир РАБОТНЕВ.

- Владимир Геннадьевич, насколько актуален вопрос строительства порта в Севастопольской бухте?

- Существует рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Украины Александром Турчиновым, сейчас там два сопредседателя. В Севастополе прекрасная навигационная акватория и великолепный причальный фонд. Делать из него рекреационную зону при наличии рядом Южного берега Крыма, наверное, нецелесообразно. Минтранс видит Севастополь как мощный глубоководный порт, миллионов на 50 (тонн в год – Ред.).

Это, во-первых, поможет решить социальный вопрос Севастополя и вообще Крыма, во-вторых, поможет поднять всю инфраструктуру транспортного комплекса, примыкающую к Крыму, как железнодорожную, так и автомобильную. Вы знаете проблему портов АРК, связанную не с портами, а с инфраструктурой, которая дальше не позволяет подвозить и вывозить грузы.

Если в 2018 году наступит время, когда надо превращать Севастополь в какой-то узел, то при таких глубинах, при таких подходах, при таком шикарном, защищенном со всех сторон от ветров (положении – Ред.), при таких бухтах – не сделать там глубоководный порт, для государства это будет потеря…

- Разрабатывается ли концепция, ведется ли уже речь о сроках?

- Разрабатывается концепция, различного рода подходы: отрасли там видят развитие вещей. Рыбаки видят развитие рыболовецкой отрасли, Севастопольская городская администрация говорит о каком-то энергетическом комплексе, у всех разные подходы. Естественно, долго еще будет крутиться-колотиться. Но альтернативы хорошему глубоководному порту нет.

- С руководством Севастополя как-то обсуждается тема? На какой стадии решения данный вопрос?

- Вопрос еще не решенный. Это наша идея, которую мы вынесли на обсуждение, пригласили правительство Крыма, пригласили представителей городской администрации, всех заинтересованных (лиц – Ред.), обсудили это в Минтрансе около месяца назад, пришли к общему мнению, выработали план мероприятий, как оценить, каким образом посмотреть… Это требует комплексной оценки. Ведь нужны серьезные инвестиции.

- О какой сумме инвестиций ориентировочно может идти речь?

- Это десятки миллиардов. Речь идет вообще о государственной программе. Если говорить в комплексе – с железной дорогой, автодорогой, с логистической составляющей, примыкающей к причалам, – это десятки миллиардов долларов. Но все зависит от того, на что замахнутся. Предположим, у инвестора будет программа на контейнеры или, например, по фрахту – тогда будет выгодно возить какой-то транзитный груз из Казахстана. Все же от этого зависит, стоимость причалов разная. Причем причальная стенка – это только стенка, а что там дальше стоит, на чем вывозить: по автодороге или по железной дороге… А тогда нам надо целые транспортные узлы перекладывать. Это серьезные вещи.

- Чем сейчас занимается министерство по данному вопросу?

- Мы выслушали возражения всех: рыбаков, Севастопольскую горадминистрацию, правительство Крыма и так далее. В принципе, никто не против, но всех пугает та сумма инвестиций, которые надо вносить: это не просто объявить порт, а нужны еще миллиарды. А частник же не пойдет просто так – ему надо положить на стол вменяемую концепцию, вменяемый проект. Поэтому сейчас мы заняты инвентаризацией того, что у нас есть. Мы же еще не все можем получить, потому что документы не все у нас, а у России. Второе – посчитать логистическую составляющую, посчитать, какие вложения нужны там, там, там… Это будет оформлено в виде инвестиционного предложения, пакета инвестпродложений. Скорее всего, разобьем на несколько терминалов, вынесем на обсуждение, где-то на форуме обсудим, где-то вынесем на международную конференцию или симпозиум, чтобы люди сели и подумали. Потом садятся расчетчики от бизнесменов. Он сядет и посчитает, и если он нам скажет: ребята, я хочу зайти, – значит, мы были правы, а если скажет нет, – значит, мы были не правы, значит, Севастополь надо делать зоной для яхт.

- Когда концепцию планируется завершить?

- Затрудняюсь сказать. Посмотрим, что на рабочей группе, ведь там есть альтернативные проекты, мы там не ведущие, мы только одни из членов этой рабочей группы. Мы свои предложения послали, их обрабатывает Минэкономики, не только наши, но также предложения правительства Крыма и горадминистрации, всех остальных министерств, которые заинтересованы, а это Минтопэнерго, Минпромполитки. Ведь там также и судостроение существует… Будем убеждать правительство. Когда оно примет, в каком виде, что нам оставит, и что признает перспективным с точки зрения транспортного комплекса, – я затрудняюсь сказать.

***

Справка. В феврале 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко своим Распоряжением №20/2009-рп утвердил состав рабочей группы по подготовке предложений, касающихся разработки дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексного развития города Севастополя.

В состав рабочей группы вошли, в частности, председатель Севастопольской городской государственной администрации, сопредседатель рабочей группы Сергей Куницын; первый вице-премьер-министр Украины, сопредседатель рабочей группы Александр Турчинов; заместитель министра топлива и энергетики Украины Бурзу Хангулу оглы Алиев; депутат Севастопольского городского совета Владимир Арабаджи; первый заместитель министра образования и науки Украины Александр Гребельник; заместитель министра охраны окружающей природной среды Украины Дмитрий Гурский; заместитель министра аграрной политики Валентина Заваленвская; первый заместитель министра регионального развития и строительства Алексей Ищенко; председатель Севастопольского городского совета Валерий Саратов, другие должностные лица и народные депутаты.

Ева Клименко. УНИАН-экономика