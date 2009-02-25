Кабмин в законе об Артеке лоббирует коррупционную составляющую – СП

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ заявляет, что правительство и Верховная Рада в законе о государственной поддержке детского центра “Артек” лоббируют законодательное решение “с потенциальной коррупционной составляющей”.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

В частности, приветствуя тот факт, что в международном детском центре началась первая смена, Ю.БОГУЦКИЙ, в то же время, выразил удивление, что после политической шумихи вокруг ситуации с "Артеком" правительство и парламент спешно забыли свои обещания помочь детскому центру. “Более того, прикрываясь "заботой" о детях, лоббируют законодательное решение с потенциальной коррупционной составляющей”, - утверждает он.

Заместитель главы Секретариата отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО именно из этих соображений применил право вето к внесенному правительством Закону "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров "Артек" и "Молодая гвардия". Так, в законе при определении размера земельных участков, которые предоставлены в постоянное пользование центру "Артек" и не подлежат отчуждению, не учтен земельный участок размером 2,8 га бывшего пансионата "Аю-Даг" (с пляжной зоной), который находится в составе центра «Артек» на праве хозяйственного ведения.

"Конечно, можно допустить, что земельный участок на берегу моря размером почти в 3 гектара случайно «выпал» из упомянутого правительственного законопроекта. Поэтому вето главы государства позволяет исправить эту ошибку", - отметил Ю.БОГУЦКИЙ.

"Хочу отметить: решение Президента Украины никоим образом не ухудшает финансовое положение центра, ведь этот вопрос уже урегулирован отдельным законом о внесении изменений в госбюджет-2009, который вступил в силу", - сказал заместитель главы Секретариата.

В то же время Ю.БОГУЦКИЙ обратил внимание, что дополнительно на финансирование детского центра были направлены только те средства, которые по поручению главы государства были получены в результате сокращения расходов на обеспечение деятельности Президента Украины.

"Несмотря на данные обещания, ни Секретариат Кабинета министров, ни Аппарат Верховной Рады Украины не смогли через ограничение собственных расходов помочь детскому центру. В то же время в парламенте продолжается практика раздачи материальной помощи действующим народным депутатам и другим не самым нищим категориям граждан", – подчеркнул Ю.БОГУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент Украины ветировал Закон "О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров Артек" и "Молодая гвардия" (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.

По убеждению главы государства, принятый закон имеет ряд недостатков, которые будут создавать препятствия в работе этих детских учреждений.

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, 25 февраля, заявила, что фракция БЮТ будет инициировать в Верховной Раде Украины преодоление вето Президента на закон о господдержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия".