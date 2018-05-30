В Крыму разгоняли пикетчиков, сносили самозахваты и спасали заложников (фоторепортаж)

В Крыму, на военном полигоне села Перевальное, прошли командно-штабные и тактико-специальные учения крымского милицейского Главка по локализации групповых нарушений общественного порядка. В учениях приняло участие около 2,5 тысяч человек личного состава крымской милиции и внутренних войск Крымского территориального командования. Правоохранители уже назвали эти учения одними из крупнейших, которые когда-либо проводились на полуострове.

- Проведение учений в Крыму не связано с крымской ситуацией. Подобные учения проводятся в различных регионах Украины ежегодно, - сказал глава МВД Юрия Луценко.

За ходом мероприятия наблюдали начальники ГУ-УМВД областей Украины и командиры региональных спецподразделений.

В ходе учений были поставлены три основные задачи: борьба с терроризмом и освобождение заложников; приобретение навыков при блокировании автомобильных дорог; исполнение судебных решений об освобождении самозахватов.

Слезоточивый газ против агрессивных демонстрантов и нарушителей порядка. Такой метод одобряет главный милиционер Украины.

- С моей точки зрения, тактика «стенка на стенку» по физическому, силовому выжиманию демонстрантов является неправильной. Во всем мире к большим скоплениям агрессивно настроенных демонстрантов применяют слезоточивый газ, и только после этого, рассеяв агрессивное нападение, их арестовывают согласно действующему законодательству. Именно такая тактика будет браться на вооружение и украинской милицией, - сказал Юрий Луценко.

При этом он отметил, что для милиции должна быть главным заданием защита прав людей, в том числе права на протест, и только во-вторых - защита общества от агрессивно настроенных участников беспорядков.

Фото Александра Косарева, Алексея Сувирова / УНИАН