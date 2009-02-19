В Крыму задержали банда, которая забрала 160 тыс. грн. у бизнесмена

Сотрудники Подольского райуправления милиции Киева задержали в Евпатории преступную группировку в составе 4 человек, которая 29 января в столице с применением травматического оружия завладела 160-ю тысячами гривен, принадлежавших бизнесмену из Кривого Рога.

Как рассказал УНИАН помощник начальника Подольского РУ УМВД Украины в Киеве по связям с общественностью Александр РАДКЕВИЧ, один из членов группировки был хорошо знаком с бизнесменом и предложил одолжить своему знакомому свыше 50 тысяч долларов под залог квартиры в Киеве и уплату 10% годовых.

По словам А.РАДКЕВИЧА, по прибытии в столицу бизнесмена повезли на массив «Виноградарь», якобы посмотреть квартиру и оформить соглашение, после чего все четверо напали на него, применив травматический пистолет. В мужчину выпустили несколько пуль, четыре из них попали в голову.

После этого нападавшие завладели сумкой с деньгами, но не смогли найти у бизнесмена еще 30 тысяч долларов, которые он спрятал под одеждой.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.