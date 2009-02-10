Крымского премьера и мэра Симферополя так просто из рядов Партии регионов не выгонишь

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА не считает себя исключенным из рядов Партии регионов.

«Я не считаю себя выбывшим из рядов Партии регионов. Я был всегда её приверженцем, я был ей предан, остаюсь с ней до конца», – сказал крымский премьер сегодня журналистам в Симферополе, комментируя решение политсовета крымской организации ПР о его исключении из партии.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Крыма, «регионал» Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркнул: «Премьер-министр Крыма был членом партии, есть и будет членом партии».

Как передает корреспондент УНИАН, А.ГРИЦЕНКО заявил, что решение политсовета парторганизации было принято с нарушением устава ПР и является «отдельной позицией некоторых членов руководящего состава Партии регионов Крыма». «Решения, которые принимались по личной инициативе отдельных членов Партии регионов, не имеют никакого отношения к практической деятельности правительства Крыма. Правительство работает хорошо, правительство решает все проблемы, которые есть в Автономной Республике Крым, на довольно высоком уровне», – считает руководитель парламента автономии.

А.ГРИЦЕНКО также заявил, что решение политсовета крымской парторганизации «не означает автоматическое прекращение полномочий члена Партии регионов». Решение вступает в силу только «после рассмотрения всей ситуации» политсоветом Партии регионов. «Для этого есть целые процедуры. По истечении тридцатидневного срока решение (политсовета парторганизации Крыма) может быть подтверждено (или отменено) политсоветом Партии регионов Украины», – заявил «регионал».

А.ГРИЦЕНКО считает, что из ситуации не надо делать «трагедии». «Партийная организация работает, живет. Я думаю, временная ситуация, которая сложилась в политсовете Партии регионов (Крыма), разрешится в ближайшее время», – сказал крымский спикер.

Он подчеркнул, что о расколе в рядах крымских «регионалов» речь не идет. «Раскола в Крымской организации Партии регионов нет и быть не может», – заявил глава парламента автономии. По его словам, есть «плюрализм мнений», возможны «разные точки зрения по отдельным событиям в общественно-политической жизни крымчан» и «возможна дискуссия в самой партии». Вместе с тем, отметил А.ГРИЦЕНКО, в сложившейся ситуации «дискуссия перешла черту нормальных уставных взаимоотношений и партийной дисциплины».

На вопрос, действительно ли ряд местных парторганизаций автономии выразили недоверие главе крымских «регионалов» Василию КИСЕЛЁВУ, А.ГРИЦЕНКО ответил: «Насколько я проинформирован, сегодня шесть партийных организаций на расширенных заседаниях политсоветов рассмотрели ситуацию и выразили недоверие председателю партийной организации КИСЕЛЁВУ». А.ГРИЦЕНКО заявил, что «внутренняя проблема» Партии регионов «будет разрешаться в строгом соответствии с партийными документами».

Как сообщал УНИАН, политсовет крымской организации Партии регионов на заседании 9 февраля принял решение исключить мэра Симферополя Геннадия БАБЕНКО и крымского премьера Виктора ПЛАКИДУ из рядов ПР и состава исполкома крымской парторганизации.

Г.БАБЕНКО намерен обжаловать решение в высших органах партии. «Политсовет – это еще не окончательное решение. Ещё есть конференция республиканская, ещё есть политсовет центрального комитета партии, ещё есть съезд. То есть ещё есть целый ряд процедур, которые мне дают возможность объективно доложить о происходящих процессах. И пусть съезд принимает решение или политбюро ЦК», - сказал мэр Симферополя.