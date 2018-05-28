Кому достанется дача Брежнева

Парламент уводит из-под носа Госуправления делами президента самый престижный крымский курорт — пансионат «Глициния».

Верховная Рада решила в срочном порядке взять на свой баланс престижный пансионат «Глициния» в Ялте, где в советское время располагались госдачи Леонида Брежнева и Никиты Хрущева. Проект постановления был зарегистрирован в парламенте, и, по данным «ДЕЛА», уже в апреле здравница может стать депутатской. Как сообщил «ДЕЛУ» автор постановления депутат Юрий Кармазин, спешка обусловлена претензиями на «Глицинию» со стороны Государственного управления делами президента. ДУСя (как еще называют Госуправление делами) через суды ведет борьбу за «генсековский» пансионат.

На кону стоят 20 гектаров самой дорогой в Украине земли, из которой половина — это памятник Ливадийского садово-паркового искусства, остальное — ботанический заказник. По словам депутата, часть территории пансионата сейчас незаконно сдается в аренду неизвестным фирмам. По оценке директора по маркетингу риелторской компании SV Development Владимира Степенко, стоимость одной сотки на этой территории даже в условиях кризиса колеблется от 25 до 40 тысяч долларов. Кроме того, на территории «Глицинии» находится более 10 тысяч квадратных метров жилых и других помещений.

Как продавали «Глицинию»

Конфликт вокруг пансионата «Глициния» имеет длинную историю. До 1997 года он находился на балансе санатория Верховной Рады «Нижняя Ореанда». Затем его передали налоговой администрации. В 2004 году Кабмин Виктора Януковича перевел «Глицинию» в управление ДУСи, которой тогда руководил Игорь Бакай. После этого пансионат был закреплен за «Артеком», несмотря на расстояние между ними в 40 километров. Позднее Игорь Бакай дал право детскому лагерю на отчуждение пансионата. Таким образом один из самых престижных пансионатов на черноморском побережье был продан российскому ВТБ Банку. Стоимость строений и сооружений здравницы в договоре купли-продажи была оценена в 77,9 миллиона гривен. Российские СМИ тогда писали, что «Глициния» должна стать одной из летних резиденций президента РФ Владимира Путина.

Успеть до выборов

ВТБ Банк успел перечислить Украине треть стоимости здравницы, но смена власти в Украине нарушила планы российского президента. На протяжении 2005-2008 годов украинские суды по иску прокурора Крыма Виктора Шемчука приняли ряд решений, которые признали незаконным отчуждение здравницы. Украинскую сторону обязали вернуть полученные из России деньги, а россиян — отказаться от прав собственности. Судьи также согласились восстановить статус-кво 1997 года: вернуть пансионат на баланс санатория Верховной Рады «Нижняя Ореанда». Однако против такого решения запротестовало Госуправление делами. Ведь в течение нескольких месяцев 2004 года «Глициния» находилась в его управлении. И в сентябре 2008 года Высший хозяйственный суд принял решение в пользу ДУСи. Судьи запретили возвращать «Глицинию» Верховной Раде. По данным «ДЕЛА», сейчас дело рассматривается в Верховном Суде Украины. Однако в парламенте решили не ждать решения последней инстанции. «До конца президентского срока остается год, и, естественно, сейчас в его хозяйстве начнется дерибан государственного имущества, — объясняет Кармазин. — В отличие от ДУСи, за годы независимости Верховная Рада сохранила весь свой санаторно-курортный комплекс, мы пытаемся спасти «Глицинию».

Чтобы вернуть пансионат под свое крыло, в 2008 году Верховная Рада из своего бюджета уже возвратила ВТБ Банку 36,4 миллиона гривен.

Федор Орищук, «Дело»