Ялтинцы в феврале определят концептуальные положения Устава

31 января в Ялте приступят к непосредственной разработке проекта Устава территориальной громады.

В субботу представители общественных организаций, религиозных общин, городского совета Ялты, поселковых советов и Комитета самоорганизации населения в Васильевке рассмотрят концептуальные положения, которые лягут в основу документа, сообщает Информационно-разъяснительная группа.

Эти положения определяют, насколько жители Ялты смогут влиять на органы местного самоуправления, какие формы народовластия будут включены в устав, каким должен быть механизм их проведения.

В течение февраля при помощи анкетирования планируется собрать предложения ялтинцев. Все предложения будут размещены на сайте проекта устава (www.ustav-yalta.org) и опубликованы в ялтинских СМИ. "На основании предложений рабочая группа вынесет окончательное решение. Специалисты, занимающиеся юридическим текстом документа, проверят его на соответствие действующему законодательству. В марте рабочая группа перейдет к рассмотрению отдельных положений проекта устава на основе принятой концепции", - отмечается в сообщении.

Планируется, что проект Устава территориальной громады Ялты будет готов к августу-сентябрю этого года.

Напомним, по инициативе мэра Ялты Сергея БРАЙКО начата разработка проекта устава. Устав создается для территориальной громады двух городов и семи поселков – всей Большой Ялты; к разработке его проекта привлекается вся территориальная громада; впервые в Украине устав примут на референдуме.