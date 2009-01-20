Ряд организаций назвали заказом отчет ВСК о деятельности Куницына

Ряд общественных организаций Севастополя отмечают «откровенно заказной характер» отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады о деятельности председателя Севастопольской городской государственной администрации Сергея КУНИЦЫНА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в их совместном заявлении по поводу соответствующего отчета, с которым выступил в ВР 16 января народный депутат Иван ВЕРНИДУБОВ (Партия регионов), который возглавляет ВСК по вопросам выяснения обстоятельств относительно нарушения Конституции и законодательства Украины Севастопольской городской государственной администрацией и Севастопольским городским советом.

По словам авторов заявления, «совершенно очевидно, что этот „отчет”, который поражает тенденциозностью и политической заангажированностью, имеет откровенно заказной характер, не оставляя сомнений относительно цели этого политического шоу - в непростой для страны момент осуществить дискредитацию институтов государственной власти в Севастополе, попробовав пошатнуть политическую стабильность в регионе».

«Выражая поддержку председателю Севастопольской городской государственной администрации Сергею КУНИЦЫНУ, отдавая должное тем позитивным преобразованиям, которые осуществляются под его руководством в нашем городе в течение последних лет», авторы заявления призвали «все здоровые патриотические силы города объединиться вокруг Сергея КУНИЦЫНА и не позволить местным и киевским политическим авантюристам и мелким провокаторам продолжать осуществлять подрыв авторитета институтов государственной власти и политической стабильности в Севастопольском регионе».

Заявление подписали лидеры общественной организации «Черноморский казацкий округ Украинского реестрового казачества», Севастопольской городской организации «Женщины за реформы», Севастопольского городского объединения Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко», общественной организации «Лига предпринимателей Севастополя», общественной организации «Содействие развитию г. Севастополя», Севастопольской городской организации Всеукраинской общественной организации «Общество украинских офицеров», Севастопольской городской организации международного казачества, общественной организации Молодежный Центр «Волонтер».

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада по результатам предварительного отчета выше названной ВСК, рекомендовала Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО выполнить решение Севастопольского горсовета о выражении недоверия председателю Севастопольской горгосадминистрации С.КУНИЦЫНУ.