Дело «Башмаков»: первый эшелон

Дело «Башмаков», о котором правоохранители много говорили, а СМИ писали на протяжении почти трех лет, на этой неделе передано в суд. Главное управление по расследованиям особо важных дел Генпрокуратуры Украины закончило производство по уголовному делу по обвинению 17 членов ОПГ «Башмаки» в совершении в 90-е годы на территории Крыма и Херсонской области 13 умышленных убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений. Верховный суд определит подсудность этого дела. Скорее всего, слушания будут проходить не в Крыму, а в какой-то из областей. Оперативным сопровождением рассмотрения дела в суде, как сообщил «ЗН» первый заместитель министра внутренних дел, начальник ГУБОП Владимир Бедриковский, будет заниматься спецподразделение по борьбе с оргпреступностью — чтобы упредить возможные попытки давления на суд, свидетелей и других участников процесса. В принципе такую работу УБОП вел и последние полтора года, сопровождая расследования дела, хотя изначально такая обязанность возлагалась на департамент уголовного розыска.

Имена подсудимых в официальных сообщениях не называются. «ЗН» располагает полным списком обвиняемых, которые сядут на скамью подсудимых, но назовем лишь лиц, имеющих признаки публичности. Их легко вычислить по сообщениям МВД на протяжении 2006—2008 годов, когда производились задержания и аресты по старым «расстрельным» делам, а также объявлениям в розыск лидеров и членов ОПГ «Башмаки» и «Сейлем». За это время зачистка Крыма от криминалитета, избежавшего смерти в разборках и наказания по закону, пережила два этапа, неслучайно совпавших с приходами на пост министра внутренних дел Юрия Луценко. В бытность генерала Геннадия Москаля представителем президента в АРК и по его просьбе в автономию была направлена оперативно-следственная бригада ГПУ и МВД для документирования преступной деятельности ряда депутатов местных советов и ВР Крыма — организации заказных убийств и других тяжких преступлений. Из небытия были подняты не только старые уголовные дела, но и трупы жертв, и арсеналы оружия.

Первая осечка произошла при попытке ареста и привлечения к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления влиятельного крымского депутата Александра Мельника. Задержанный депутат был освобожден — замгенпрокурора Украины Р.Кузьмин не подписал представление в суд о его аресте, посчитав, что не собрано достаточно доказательств. Переждав какое-то время, Мельник вернулся в сессионный зал и в кабинет на шестой «спикерский» этаж парламента автономии. С тех пор влияние его только возросло, что, среди прочего, и вызвало недавний депутатский бунт с попыткой сместить послушного Мельнику спикера Гриценко.

А поправлявшему здоровье за границей экс-директору футбольного клуба «Таврия» и депутату ВР Крыма Рувиму Аронову не повезло. Он был арестован в марте прошлого года в Киеве, однако среди 17 обвиняемых, которые предстанут перед судом в ближайшее время, его нет. Следствие по эпизодам, которые ему инкриминируются, выделено в отдельное производство. В международном розыске находятся еще два крымчанина, которых правоохранители определяют как лидеров ОПГ. В августе 2006 году замминистра МВД Евдокимов обращался к общественности с просьбой оказать содействие в розыске подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений — президента Федерации бокса Крыма Александра Данильченко, президента Федерации вольной борьбы Крыма Николая Кожухаря и еще двух подозреваемых. На счету ОПГ, утверждали правоохранители, было порядка 50 убийств, восемь похищений людей в Крыму, Запорожье, Киеве, Харькове, Херсоне. В связях с ОПГ уже тогда были уличены десять сотрудников МВД. Через месяц в Севастополе были задержаны четверо подозреваемых в причастности к группировке «Башмаки», которым инкриминировали организацию серии заказных убийств, покушений и взрывов, совершенных в 90-х годах. Двое из них — бизнесмен Игорь Чесноков и чемпион Европы по дзюдо Михаил Плис — в числе 17-ти, которые скоро перейдут в разряд подсудимых. Среди знаковых крымских фигур в этом списке еще один футбольный деятель — Виктор Карасев.

Впрочем, у УБОПа и ГПУ, что называется, с собой еще было. В том смысле, что аресты башмаковцев и сейлемовцев, которым инкриминируют старые «расстрельные» дела, продолжались вплоть до конца прошлого года. Но не все встанут перед судом на этот раз. Несколько дел выделено в отдельное производство. Среди них и покушение на мэра Севастополя Виктора Семенова в 1996 году. От взрыва устройства, заложенного у стоянки его автомобиля, кроме мэра, пострадали еще два человека — охранник и прохожий. Они получили множественные осколочные ранения и ожоги. Хотя, помнится, при задержании «севастопольской четверки» это преступление инкриминировалось именно тем, кто идет под суд в первом эшелоне.

Среди эпизодов обвинительного заключения — заказные убийства, покушения на убийства с использованием огнестрельного и холодного оружия, взрывчатки, нанесение телесных повреждений. В основном жертвами становились члены других ОПГ. Среди эпизодов обращает внимание ранее неизвестное преступление с весьма редкостной квалификацией — покушение на диверсию. Объект — Киевская районная прокуратура Симферополя. По версии следствия, лидер ОПГ «Башмаки», который находится в розыске, «с целью демонстрации силы своего преступного формирования», решил произвести взрыв здания прокуратуры. Боевики получили из арсенала ОПГ гранатомет РПГ-7 и две гранаты ПГ-7ВЛ. Однако на месте оказалось, что никто из трех боевиков не умеет из него стрелять! Урок, по данным следствия, решил преподать Карась. Он зарядил гранату, показал, каким образом взводится спусковой механизм и как производить выстрел. Однако в момент передачи гранатомета боевик случайно задел спусковой крючок. В результате выстрела граната попала в стену дома № 40 по ул.Таврической. К счастью, обошлось только выбитыми стеклами трех квартир. Гранатомет бросили под мусорный бак и скрылись с места происшествия, не доведя до конца умысла банды на проведение диверсии.

В ГУБОПе уверены, что дело в суде не посыплется. «Доказательств задокументировано предостаточно, и они убедительны. — сказал источник. — И, знаете, от трупов, которые были раскопаны, уже никто не открестится. В ближайшее время в суд будет направлено еще одно уголовное дело — по второй части этой ОПГ».

Валентина САМАР (Крым)

Зеркало недели, № 1 (729) 17-23 января 2009