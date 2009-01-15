Агентство УНИАН сообщило полуторамиллионную новость

Полуторамиллионное информационное сообщение в режиме он-лайн зарегистрировано в базе данных информационного агентства УНИАН.

“Юбилейная” новость была подготовлена крымским собкором УНИАН Людмилой ТУЗОВОЙ и отправлена “в свет” 14 января в 10.53. Ее заголовок - "В ЯЛТЕ РОДИЛСЯ РЕБЕНОК-БОГАТЫРЬ".

Комментируя выход полуторамиллионной новости, главный редактор агентства Александр ХАРЧЕНКО отметил: “Мы ежедневно и круглосуточно следим за тем, как “бьется” пульс Украины, и очень приятно, что, невзирая на все наши политические и экономические проблемы, “юбилейная” новость выпала именно на такой добрый знак, как появление на свет нового человека. Намереваемся и в дальнейшем всегда быть максимально оперативными и объективными, а, следовательно, честно сообщать обо всех резонансных событиях. Как обычные люди и патриоты своей страны, надеемся, что когда девочка вырастет, на нашей ленте будет значительно больше оптимистических новостей”.

Агентство УНИАН начало работу в марте 1993 года. В мае того же года начала выходить лента новостей, а постоянное наполнение электронной информационной базы агентства в режиме он-лайн началось со 2 января 1999 года, когда было внесено первое сообщение “ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ КОНСТИТУЦИЮ КРЫМА”.

Позже в электронную базу УНИАН были внесены все сообщения агентства, начиная с 23 апреля 1994 года.

Первая информация, от которой и ведется отсчет новостей, носит заглавие: ”УКРАИНСКО-РОССИЙСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОЭТАПНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОБЛЕМЫ ЧФ В СЕВАСТОПОЛЕ ПРЕРВАЛИ”.

Следовательно, сегодня глубина информационной базы УНИАН составляет почти 15 лет. Среднее количество сообщений, которые заносятся в базу за год, – около 200 тысяч.

Над подготовкой новостей в агентстве работают несколько десятков журналистов в Киеве, во всех регионах Украины и за границей (в Брюсселе, Москве, Нью-Йорке и Варшаве).

В целом в штате агентства – около 200 работников.

Агентство выпускает ленту фотоновостей, предоставляющую снимки о важнейших событиях в Украине в режиме реального времени. Фотобаза УНИАН насчитывает более 200 тысяч снимков.

УНИАН располагает самым популярным в украинской столице залом, где проходят пресс-конференции.

Веб-сайт агентства www.unian.net стабильно входит в первую пятерку наиболее посещаемых украинских информационных Интернет-изданий.