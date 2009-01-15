Спецстатус Севастополя должен быть сохранён, уверен глава совета

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что специальный статус Севастополя, предусмотренный Конституцией Украины, должен быть сохранён, и в этом мнения городского Совета и городской государственной администрации совпадают.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, комментируя журналистам «стремление некоторых политических сил в Украине провести референдум по отмене особого статуса Севастополя и автономии Крыма», В.САРАТОВ отметил, что «вопрос по статусу Севастополя не должен рассматриваться, по крайней мере, до 2017 года, когда истекает срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине».

По словам В.САРАТОВА, статус Автономной Республики Крым также должен остаться неизменным, потому что «сегодня Крым полностью живет в конституционном поле Украины, а определенные политические силы поднимают этот вопрос для достижения своих националистических целей».

Кроме того, как считает глава депутатского корпуса Севастополя, «любые реформы, которые касаются административного устройства, должны приниматься в условиях экономической и политической стабильности, чего сейчас нет».