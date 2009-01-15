Горсовет Севастополя не собирается поднимать тарифы для населения

Севастопольский горсовет намерен сохранить свой мораторий на повышение тарифов для населения, поэтому данный вопрос не будет рассматриваться на предстоящей январской сессии, как это предложила администрация города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель горсовета Валерий САРАТОВ.

По его словам, «мы по-прежнему стоим на той позиции, что в условиях кризиса ни в коем случае нельзя повышать тарифы на коммунальные услуги для населения». В то же время, В.САРАТОВ не исключил, что вопрос повышения тарифов для предприятий, организаций и других потребителей будет рассмотрен на предстоящей сессии 20 января, и если он решится положительно, это позволит «сэкономить на дотациях порядка 30 миллионов гривен и направить эти средства на развитие той же коммунальной сферы».

Глава горсовета также считает, что «решением вопросов по тарифам на теплоснабжение в Украине должна заниматься Национальная комиссия регулирования энергорынка (НКРЕ), потому что ей устанавливаются цены на газ и электроэнергию». По его мнению, поскольку вопрос тарифов сейчас напрямую связан с энергоносителями, «в Украине должен быть создан единый центр, который и обязан устанавливать тарифы, которые бы были примерно одинаковыми для всех областях. В то же время, государство должно инвестировать те регионы, где ситуация наиболее сложная».

Как сообщал УНИАН, председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН ранее неоднократно заявлял, что городской совет Севастополя отказывается рассматривать вопрос о повышении тарифов, при этом ничего не предлагает взамен. Он также считает, что «у горсовета нет оснований не рассматривать проект постановления. Решения может быть два: либо рассматривают, и говорят «отказываем», но решением сессии, не письмом, либо рассматривают, и утверждают, такие или какие-то другие тарифы».