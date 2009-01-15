«Крымэнерго» направит на техническое развитие сетей 71,5 млн.

ОАО «Крымэнерго» (г. Симферополь) в 2009 году направит на строительство, модернизацию и реконструкцию сетей 71,524 млн. грн., что на 10,7% меньше, чем в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики со ссылкой на параметры инвестиционной программы компании на 2009 год, утвержденной комиссией.

Согласно программе, «Крымэнерго» в этом году направит на снижение сверхнормативных потерь 19,719 млн. грн. (на 56% больше, чем в 2008 году).

Кроме того, на автоматизированные системы диспетчерского контроля будет направлено 1,652 млн. грн., на развитие информационных технологий – 1,738 млн. грн., на развитие средств связи – 2,199 млн. грн., на транспорт – 4,857 млн. грн. На другие мероприятия предусмотрено выделить 11,102 млн. грн.

В целом объем инвестпрограммы компании на этот год сократился на 2,4% или на 2,704 млн. грн. – до 112,791 млн. грн. (с НДС), по сравнению с параметрами, утвержденными для 2008 года.

Источниками инвестпрограммы определены амортизационные отчисления – 34,144 млн. грн., операционные расходы – 15,599 млн. грн., другие источники – 37,5 млн. грн.

Прибыль компании в 2009 году прогнозируется на уровне 6,75 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд ОАО «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.