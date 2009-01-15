В Крыму назначены 7 новых руководителей отделов милиции

В Крыму с начала года на руководящие должности в 7 отделах милиции назначены новые начальники.

О назначениях сегодня на коллегии в Симферополе сообщил начальник милиции Крыма – заместитель министра внутренних дел Украины Николай ИЛЬИЧЕВ.

Так, по его информации, приказами МВД подполковник милиции Сергей ДЁМИН назначен исполняющим обязанности начальника Нижнегорского райотдела, подполковник Александр ФИЛЕВСКИЙ – и.о. начальника Сакского райотдела, майор Игорь ГАНЖА – исполняющим обязанности начальника Советского райотдела милиции. «Все указанные руководители согласованы с председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО, но назначены исполняющими обязанности только потому, что с нового года введен такой порядок – прежде чем назначить начальником, люди назначаются исполняющими обязанности, проходят курс обучения в академии, смотрят на их качества – профессиональные, моральные – и только потом принимается решение о назначении», – пояснил главный милиционер Крыма.

Кроме того, приказами крымского милицейского Главка на должности назначены: полковник милиции Владимир МЕЖЕВОВ – и.о. начальника Феодосийского горотдела (ранее он руководил милицией общественной безопасности Симферополя), подполковник Олег СИТАР – и.о. обязанности начальника Красногвардейского райотдела (ранее он возглавлял Раздольненский райотдел), майор Сергей НИКОЛАЕВ – и.о. начальника Раздольненского райотдела (ранее работал там первым заместителем начальника), майор Сергей МАЛЮТА – и.о. начальника Первомайского райотдела (бывший начальник этого райотдела арестован, проводится расследование).

Кроме того, Н.ИЛЬИЧЕВ сообщил, что полковник милиции Инна НИКИТИНА назначена заместителем начальника ГУ МВД в АРК – начальником управления кадрового обеспечения, а подполковник Алексей ЗЕЛЕНОВ – начальником отдела дознания крымского Главка.