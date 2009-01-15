На Крещение будет идти снег

16 января на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачная погода. Снег и мокрый снег, в южной и восточной части с дождем. Кое-где туманы; местами, кроме юга, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, на юге и востоке юго-западный, 5-10 м/с. Температура в северных и западных областях на протяжении суток 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 17-18 января облачно с прояснениями. 17 января в восточной половине пройдет снег и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, в Крыму сильные осадки, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма до 5° тепла; на остальной территории небольшой снег, температура на протяжении суток 1-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза.

18 января в Украине ожидается небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, в западных областях при прояснениях местами 10-15°, днем 1-6° мороза; на юге Крыма ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза. На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем 17 января и ночью 18 января в южных областях и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

19-20 января на большей части территории Украины пройдет небольшой снег, 20 января в южных, восточных областях и в Крыму умеренные осадки; лишь 19 января в южной, а 20 января в западной части без существенных осадков. Температура ночью 3-9° мороза, в Карпатах до 12° мороза; днем 0-5° мороза, в южных и западных областях от 2° мороза до 4° тепла; в Крыму ночью 0-5° мороза (на Южном побережье 0-3° тепла), днем 3-8° тепла.