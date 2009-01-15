Следователи отрабатывают все версии причины взрыва в Евпатории

В настоящее время причина взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории не установлена – продолжается отработка всех версий.

«Когда у меня будет заключение экспертов, когда у меня будет конкретное обвинение, тогда мы можем говорить: да этот человек виновен, он совершил конкретные действия, которые носят характер уголовного преступления. Пока всего этого нет, понятно, что отрабатываются все версии. Все те (версии), которые были первоначально, все те же и есть. Мы ни одну из них не отбросили», – заявил прокурор Крыма Владимир БОЙКО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Идет обычная рутинная работа, которая внешне вроде бы как никому не интересна, но будут всем интересны ее результаты. Привлечены специалисты, научные учреждения, с тем, чтобы установить, какая непосредственная причина произошедшего (взрыва) и того, что способствовало этому», – сказал прокурор, общаясь с журналистами.

По его словам, к работе привлечены компетентные эксперты. «Я – прокурор, я же не строитель и не взрывотехник, мы (прокурорские работники) выполняем свою функцию, но я привлекаю тех специалистов, которым даю задания, они должны ответить на эти вопросы (почему произошел взрыв), – отметил В.БОЙКО. – Взяли специалистов не тех, которые на уровне разговоров дают оценки, а тех, которые официально предупреждаются об уголовной ответственности и которые на уровне экспертных выводов дадут нам заключения».

В.БОЙКО также сообщил, что те люди, которые были задержаны по возбужденному уголовному делу о взрыве, находятся сейчас под стражей – в начале января суд избрал им такую меру пресечения сроком на два месяца. «Если будет в этом необходимость, то даже суд будет продлевать (нахождение под стражей) по представлению следователя, согласованному с прокурором», – добавил прокурор автономии.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря. Разрушены первый и второй подъезды дома, пострадал третий. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, которое повлекло тяжелые телесные повреждения и гибель людей.

28 декабря 2008 года прокуратурой Крыма дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия), которое объединено в производство с возбужденным ранее делом.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины были задержаны директор коммунального предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик. В подвальном помещении разрушенных подъездов дома находилась слесарная мастерская предприятия «Жилищник-1», где хранились баллоны с газом и со смесью «МАФ».

Среди версий причины взрыва В.БОЙКО ранее называл взрыв баллонов в подвале пятиэтажки, бытовой взрыв в квартире, постороннее вмешательство в газовую систему (и не только), взрыв других веществ.