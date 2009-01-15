Милиция готовит наступление на «Сейлем»

Начальник крымской милиции – заместитель министра внутренних дел Украины Николай ИЛЬИЧЕВ обещает продолжить борьбу с организованной преступной группировкой «Сейлем», активно действовавшей в автономии в 1990-х годах.

«Нами наработана достаточно серьезная информационная база для продолжения реального наступления на криминалитет. И пусть сегодня не обольщаются отдельные бывшие лидеры дурно пахнущей гнилью разлагающегося преступного формирования «Сейлем», что они могут влиять на политику в Крыму, что они могут вызывать на встречи депутатов парламента автономии, совать свой нос в политику», – сказал Н.ИЛЬИЧЕВ сегодня на коллегии в крымской милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник милиции Крыма попросил журналистов передать «сейлемовцам», чтобы они бы лучше подумали о расплате за совершенные преступления. «Настоятельно советую им, я прошу вас (журналистов) передать эту информацию, лучше подумать о грядущей и неминуемой ответственности за кровавые преступления в 90-х годах», – отметил Н.ИЛЬИЧЕВ.

Также он сообщил, что в Крыму в 2008 году в суды были направлены уголовные дела по 21 ОПГ.

Как сообщал УНИАН, в 1990-х годах две наиболее мощных организованных преступных группировки – «Сейлем» и «Башмаки» – вели между собой ожесточенную борьбу за раздел сфер криминального влияния на Крымском полуострове.

На днях Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины завершило производство по уголовному делу по обвинению членов группировки «Башмаки» (всего 17 человек) и направило дело в суд. Они обвиняются в совершении в составе банды на протяжении 1991-1999 годов на территории Крыма и Херсонской области 13 умышленных убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений.