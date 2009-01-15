«Таврия» подыскивает вратаря
03:16, 15 января 2009Крым
0
Куслий вернулся в Днепропетровск
|Артем Куслий. Фото: официальный сайт ФК "Днепр"
Пресс-служба спортивного клуба "Таврия" сообщает, что тренерский штаб Сергея ПУЧКОВА принял решение не прибегать к услугам футболиста, принадлежащего "Днепру".
"В настоящее время руководство симферопольского клуба занято поисками опытного вратаря, ведутся переговоры, прежде всего, с представителями отечественной премьер-лиги", - говорится в сообщении. Кроме того, из молодежного состава в "основу" "Таврии" вызван литовский кипер Мариус РАПАЛИС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter