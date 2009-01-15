«Таврия» подыскивает вратаря

27-летний голкипер Артем КУСЛИЙ покинул расположение симферопольской футбольной команды "Таврия", которая сейчас проводит сбор в Алуште, и вернулся в Днепропетровск.

Пресс-служба спортивного клуба "Таврия" сообщает, что тренерский штаб Сергея ПУЧКОВА принял решение не прибегать к услугам футболиста, принадлежащего "Днепру".

"В настоящее время руководство симферопольского клуба занято поисками опытного вратаря, ведутся переговоры, прежде всего, с представителями отечественной премьер-лиги", - говорится в сообщении. Кроме того, из молодежного состава в "основу" "Таврии" вызван литовский кипер Мариус РАПАЛИС.