Почти каждый 2-й из сокращенных в 2008-ом - вольнонаемный ЧФ или ВМС

В Севастополе в 2008 году среди фактически сокращенных работников 44,4% (около 400 человек) составил вольнонаемный персонал, занятый на предприятиях и в воинских частях ВМС Украины и Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Севастопольского городского центра занятости Александр КЛИМОВ на заседании антикризисной группы города.

По данным А.КЛИМОВА, «всего в 2008 году с предприятий, учреждений и организаций города сокращено 907 работников, или 23,3% от общего количества работников, предупрежденных о возможном сокращении. В сравнении с 2007 годом, этот показатель составил 74,7% (в 2007 году, несмотря на то, что кризиса тогда не было, сокращено 1214 чел.)». «Но, как добавил директор, уже в октябре-декабре 2008 года в центр занятости поступили списки на предстоящее сокращение (на первый квартал 2009 года) 1087 работников. Из них на сегодня фактически сокращены 167 человек.

Как добавил А.КЛИМОВ, анализ полученных списков на увольнение показывает, что в 1 квартале 2009 года освобождение коснется, в первую очередь, таких отраслей, как строительство (19% от общего объема работников, предупрежденных о предстоящем сокращении), транспорт и связь (15,6%), промышленные предприятия (15,4%), вольнонаемный персонал воинских частей и предприятий ВМС Украины и ЧФ (13,7%), операции с недвижимостью (10%). «По предварительным расчетам, объемы фактического увольнения в 2009 году могут составить не менее 2 тыс. человек (и это без учета воинских частей)», отметил А.КЛИМОВ.