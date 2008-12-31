Новое жилье получат все жильцы полуразрушенного взрывом дома

Жильцы неразрушенных 4, 5 и 6 подъездов жилого дома в Евпатории, который взорвался 24 декабря, также получили право на новое жилье.

Об этом сказала министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, квартиры в новостройке для жильцов неразрушенных подъездов будут приобретены правительством в январе 2009 года.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме по улице Некрасова в Евпатории произошел 24 декабря в 21.45. В результате взрыва были разрушены 1-й и 2-й подъезды дома, пострадал 3-й подъезд. В результате трагедии 27 человек погибли, в частности - трое детей. 21 человек спасен. Причина взрыва устанавливается.