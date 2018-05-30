Крым: итоги «крысиного» года

Каким 2008 год запомнят в Крыму?

Попытаемся подвести итоги «крысиного» года. Представим события, которые, по нашему мнению, сделали этот год таким, каким мы его запомнили... Как пишут газеты, следующий год для крымчан будет более удачным, ведь Таврика - край быка...

Трагедия года

22 марта в Южно-Китайском море столкнулись китайский сухогруз «Яохай» и транспортно-буксирное судно «Нефтегаз-67», принадлежащее компании «Черноморнефтегаз» (Симферополь). Получив пробоину, украинское судно затонуло. Из 25 членов экипажа семеро были спасены. Погибли 18 украинских моряков. Кто виноват в трагедии – установит следствие.

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28 апреля над Черным морем разбился вертолет Ми-8 Крымского государственного авиационного предприятия «Универсал-Авиа»... Это был обычный рейс. Бригаде рабочих «Черноморнефтегаза» нужно было сменить вахту на плавучей буровой установке «Таврида». Вертолет разбился во время посадки на платформу. Погибли 20 человек – все, кто были на борту. Правительственная комиссия назвала причиной катастрофы человеческий фактор.

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24 декабря в Евпатории прогремел взрыв в доме №67 по улице Некрасова. В результате трагедии 27 человек погибли, в том числе - трое детей. 21 человек спасен. Взрыв уничтожил два подъезда и частично повредил третий. Возбуждено уголовное дело. Причина взрыва ещё не установлена. Рассматривается несколько версий.

Взятка года

Министерство внутренних дел Украины по итогам 2008 года составило ТОП-170 крупнеших взяток. Сомнительное «первенство» в рейтинге - у чиновников Партенитского поселкового совета Крыма. В июне глава и депутат поссовета были задержаны при получении взятки в размере 5,2 миллионов долларов. Деньги они вымогали за предоставление предпринимателю в аренду двух земучастков общей площадью 17 гектаров. Расследование уголовного дела продолжается.

Политсобытие года

2008-ой год, как, впрочем, и любой другой, в Крыму был богат на политические события. Отметим лишь некоторые.

В марте участники так называемых «полян протеста» взяли в осаду парламент Крыма. Для охраны порядка к зданию стянули около 500 сотрудников милиции и бойцов «Беркута», на крыше парламента находились снайперы. Пикетчики требовали встречи с крымским спикером, но Анатолий Гриценко заявил: будет разговорить только с представителями Меджлиса. Земельная проблема перекочевала в 2009 год.

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В мае с помпой отметили 225-ю годовщину создания Черноморского флота России. Среди гостей праздника был мэр Москвы Юрий Лужков. Он заявил, что вопрос о Севастополе «остался нерешенным». Лужков сказал: «В 1954 году Севастополь не вошел в число тех областей, тех территорий, которые Никита Хрущов передал Украине. И мы говорим о том, что этот вопрос остался нерешенным, мы его будем решать. Мы его будем разрешать в пользу той правды, в интересах тех государственных позиций, и того государственного права, которые имеет Россия по отношению к своей военной-морской базе – Севастополю». 12 мая СБУ объявила мэра Москвы персоной нон-грата в Украине. Лужков будировал тему Севастополя на протяжении всего 2008 года.

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В течение года крымские левые периодически срывали мероприятия сторонников УПА и «гнали в шею» НАТО. Так, например, в Симферополе 29 мая произошла потасовка между сторонниками и противниками вступления Украины в НАТО. В сторонников евроинтеграции Украины противники НАТО бросали помидоры, яйца, обливали их молоком.... Правда, «в цель» практически ничего не попало. Коммунисты во время акции сожгли флаг НАТО.

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А в сентябре Всеукраинская организация «Свобода» требовала лишить Крым статуса автономии, а город Севастополь – специального статуса. 27 сентября в Киеве создали инициативную группу для подготовки проведения референдума по такому вопросу. 28 сентября «Свобода» решила провести собрание в Симферополе, но ее активистов ожидал «теплый» прием левых сил: кулаки, неприличные жесты и метание кефиром. Сборы удалось провести прямо на улице, там же создали инициативную группу. Центризбирком пока отфутболивает инициативные группы, созданные в других городах страны.

Мажор года

Ночью 16 сентября в районе ж/д вокзала Симферополя произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. Удар авто был такой силы, что мотоцикл разорвало на куски. Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся еще с двумя машинами. В результате аварии погибла водитель мотоцикла Анна Мишуткина. У девушки-байкера осталась маленькая дочь. За рулем Bentley оказался Виталий Файнгольд - сын депутата Симферопольского городского совета. Событие вызвало резонанс в СМИ. В настоящее время уголовное дело расследуется не в отношении В.Файнгольда, а по факту ДТП.

Назначение года

Хотя «билет на войну» с криминалом генерал-майор Николай Ильичев получил от главы МВД Юрия Луценко еще в конце 2007 года, но от приставки «и.о.» в названии своей должности начальник милиции Крыма избавился лишь в 2008-ом. Вкратце. В июне крымский парламент отказался назначать Ильичева на должность руководителя крымского Главка МВД, а Кабинет министров назначил его заместителем министра внутренних дел - начальником милиции Крыма, в июле Президент остановил действие распоряжения правительства и направил представление в Конституционный Суд относительно конституционности кабминовского документа, в конце сентября Окружной админсуд АРК признал противоправным отказ ВР Крыма в согласовании назначения Ильичева, а в октябре Виктор Ющенко отменил свой указ о приостановлении распоряжения правительства. Под занавес года крымский парламент хотел послушать отчет Н.Ильичева о проделанной милиционерами работе, но не сложилось. Перенесли на 2009 год.

Звезды года

Голливуд в Крыму! Знаменитые актеры Джон Малкович и Кевин Спейси на день приехали в Ялту. «Звезд» привез российский меценат, владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев. Малкович, Спейси и Лебедев рассказали об идее сохдания нового международного театрального проекта в театре имени Чехова в Ялте. Главная идея проекта – сделать ялтинский театр культурным центром. Пока всё находится в стадии переговоров. «Это проект на будущее», - отметил господин Спейси. Планируется, что театральные постановки, которые создадут на сцене театра в Ялте, затем можно будет показывать и в Нью-Йорке, и в Москве, и в Лондоне...

Тусовка года

В июле в Ялте проходил очередной саммит «Ялтинской европейской стратегии» (YES). Площадкой для обсуждения евробудущего Украины по традиции стал Ливадийский дворец. Там собрались известные политики и экономисты. Специальным гостем саммита на этот раз был премьер-министр Великобритании в 1997-2007 годах Тони Блэр. Британского политика по «заказу» журналистов привез в Ялту основатель YES, бизнесмен Виктор Пинчук. «Я рад, что стал здесь первым премьер-министром Великобритании после Уинстона Черчилля», - шутил Блэр...На саммите был и директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан. МВФ уже тогда предупреждал: мир переживает первый крупный кризис ХХІ столетия. «Никто не скажет, что в мировой экономике хорошая температура. Сейчас мы находимся между льдом спада и пламенем инфляции», - говорил Стросс-Кан...

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А 9 августа второй Президент независимой Украины Леонид Кучма отмечал 70-летие. День рождение юбиляр отметил на крымском побережье. На праздник собрался политический и эстрадный бомонд. На вечеринку, как пишут СМИ, было потрачено от 4 до 10 миллионов долларов…