Евпаторийский взрыв (фоторепортаж)

Взрыв в жилом доме в Евпатории унес жизни 27-ми человек, в том числе трех детей. 21 человека удалось спасти, десятки - потеряли жилье. Причина взрыва пока не установлена, но уже сейчас понятно, что беда произошла из-за халатности. Халатности конкретных людей…

Взрыв в евпаторийской пятиэтажке №67 по улице Некрасова прогремел 24 декабря, примерно около половины десятого вечера. Грохот слышали в нескольких кварталах города, клубы дыма видели в окрестных домах. Когда пыль осела - оказалось: полтора подъезда 6-подъездного здания, возведенного в середине 1960-х, рухнуло как карточный домик.

Сигнал о взрыве поступил на пункт связи МЧС в 22.01, к этому времени уже пол-Евпатории стояло на ушах. Сколько людей оказалось под завалами, не знал никто, но то, что есть и раненые, и погибшие - было понятно всем. Вечером 24 декабря большая часть людей находилась дома. Кто-то готовился ко сну, кто-то праздновал католический сочельник…

- Никогда не думала, что такая трагедия произойдет в нашей спокойной Евпатории! - рассказывает очевидица. - На пятом этаже первого подъезда дома осталась часть комнаты: на диване, укутанные в одеяло, сидели парень и девушка, прижавшись друг к другу как воробьи. В каких-то полуметрах от дивана была пропасть. Приехавшие спасатели сняли парочку…Около полуночи вынесли тело. Женщину. Ее тело смяло как лепешку…У ограды горбольницы через дорогу от дома, где прогремел взрыв, валялась батарея, на деревьях висели куски балконных рам, щеколды. Дорога буквально блестела от разбитого стекла…

К спасателям Евпатории присоединились сотрудники МЧС из других регионов Крыма. Техника ворочила тяжелые плиты. Сотни эмчэсовцев разгребали завалы руками, лопатами.

Спасатели периодически останавливались на «минуты тишины», чтобы услышать голоса и крики людей о помощи.

- Продолжаем работу! Люди есть. Живые люди под завалами! - кричал один из МЧСников.

Около полуночи стало известно о создании правительственной комиссии по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории. Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов.

Позже в Евпаторию из Киева подоспела подмога, приехал и министр по ЧС Владимир Шандра...

Под утро четверга из-под завалов извлекли живым одного из жильцов. Операция по его спасению длилась, по разным данным, от одного до двух часов.

- Мужчина был буквально «переплетен» обрывками железобетонных конструкций. Спасателям пришлось со всей осторожностью с помощью спецоборудования приподнимать куски бетонных плит, которыми был зажат человек, и буквально руками выгребать осыпавшиеся куски конструкций дома, - рассказали в пресс-службе крымского Главка МЧС.

Молодой человек сумел лишь назвать свое имя - Дима.

- Дима, с днем рождения тебя! - сказал один из МЧСников.

Эти кадры облетели несколько телеканалов…

Дмитрий оказался среди тех, кому повезло. Среди 21-го спасенного. Людей, у которых были травмы (5 человек), поместили в больницы. Остальных спасенных, а также жителей уцелевших подъездов разместили в одном из евпаторийских санаториев.

Количество жертв росло буквально с каждым часом... В четверг в Крым вылетели премьер и Президент. На разных самолетах. Юлия Тимошенко по прилете провела совещание с представителями крымских властей и заявила, что Кабмин решил выделить 70 млн. грн. для проведения первоочередных работ по ликвидации последствий взрыва. Тимошенко добавила, что каждая семья, потерявшая родных, получит государственную помощь в размере 100 тыс. грн. на каждого погибшего.

Президентский ЯК-40 приземлялся около полудня. У самолета Виктора Ющенко ждала Тимошенко, Турчинов и Шандра. В Евпаторию Президент и премьер отправились в одном автомобиле. К их приезду было известно уже о 17 погибших.

Ющенко и Тимошенко несколько минут находились неподалеку от места взрыва. Потом - короткий брифинг для прессы.

Президент заверил, что до 31 декабря 2008 года все пострадавшие в результате взрыва в пятиэтажке будут обеспечены жильем. Ющенко отметил, никто не будет забыт государством.

- Очень важно быть рядом, демонстрировать, что они (пострадавшие) не забыты. С ними нация, с ними государство, с ними - все мы, - сказал глава державы.

Ющенко отказался от предложения президента России Медведева направить подразделения Черноморского флота РФ для работ при разборе завалов дома в Евпатории. Украинский Президент поблагодарил «за добрый жест», но заявил: «тут нет необходимости, проблем профессиональных, или ресурсов, или техники, оборудования...».

Тимошенко была немногословна. Сообщила о размерах компенсаций.

После брифинга Президент и премьер пообщались с жителями пострадавшего дома.

Тимошенко заверила, что уже найден дом, в котором будут за государственный счет выделены квартиры пострадавшим семьям.

Премьер подчеркнула, что если пострадавшие захотят купить какое-либо другое жилье, то они будут абсолютно свободны в своем выборе.

- Никого не будут загонять в этот дом силой, - сказала глава Кабмина…

Вечером в четверг евпаторийцы собрались в сквере, неподалеку от места трагедии. Люди зажгли поминальные свечи, кто-то плакал…

В пятницу, 26 декабря, в стране был объявлен траур по погибшим. Утром в пятницу поступила информация о 27 жертвах взрыва, в том числе двух мальчиках и девочке. Говорят, что на теле малышки не было ни единой царапины - ребенок, видимо, задохнулся под завалами от пыли…

Прокуратура Крыма возбудила уголовное по статье 196 УК Украины по факту неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества, которое повлекло гибель людей. В Генпрокуратуре не исключают, что после установления причин и обстоятельств трагедии дело может быть переквалифицировано на другую статью. Рассматриваются несколько причин взрыва. Среди версий – и «баллоная версия». В подвале пятиэтажки располагалась мастерская ЖЭКа. Там 26 декабря нашли больше десятка баллонов. Один из них оказался разгерметезирован и его содержание могло вступить в реакцию с горюче-смазочными материалами, находившимися также в подвалах…

Руководитель экспертной группы Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Владимир Киселев отметил, что в евпаторийском деле появились новые обстоятельства. В частности, в найденных баллонах находился и совсем новый газ, так называемый «МАФ», имеющий большую летучесть и значительно меньший порог взрывчатости…

Как оказалось, жильцы дома №67 жаловались на коммунальщиков и их деятельность в подвале еще в 2007 году.

Министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко сообщил, что у него есть копия жалобы жильцов евпаторийской пятиэтажки, от которой «волосы встают дыбом».

- Это заявление, датированное 20 декабря 2007 года, на имя городских властей. Они (жильцы) криком кричат о том, что в подвале кислородные баллоны, ацетилен. Последняя фраза: просим вас принять незамедлительные меры, мы не желаем повторения того, что произошло в Днепропетровске... Вы понимаете, какая трагедия была заложена в этом заявлении! - заявил министр ЖКХ Украины в эфире «Свободы» Шустера.

- Вот ответ должностного лица, я не хочу фамилию называть, начальник управления городского жилищно-коммунального хозяйства, в подчинении которого находился и находится этот ЖЭК. Он ответил им: товарищи, проблема решена, вопрос с помещением решен, у вас уже баллонов нет, - добавил министр.

- Год люди писали, боялись за свою жизнь, - добавила премьер на заседании Кабмина в субботу…

Правительство одобрило распоряжение для избежания в будущем трагедий, подобных евпаторийской.

Распоряжением, в частности, предусмотрено проведение проверки подвальных и цокольных помещений жилых домов, а также зданий учебных заведений и заведений культуры на наличие в них опасного производства или на хранение опасных веществ.

МЧС, МинЖКХ и НАК «Нафтогаз Украины» должны усилить контроль в газовом хозяйстве с целью недопущения взрывов газа в жилых домах.

Документом также предусматривается создать «горячую» телефонную круглосуточную линию в МинЖКХ, Минрегионстрое и МЧС для приема звонков от граждан, которые обращались с жалобами в местные органы власти об опасных веществах в домах, однако не получили ответа…

Реквизиты счета помощи для пострадавших в результате взрыва:

Расчетный счет 35420005001170 в ГУ Государственного казначейства Украины в Симферополе МФО - 824026 ОКПО - 23192775

УНИАН-Крым