Крымские таможенники изъяли 27 монет ХІІІ-ХІV веков (фото)

Сотрудники Крымской таможни изъяли у улетающего в Ташкент гражданина Украины 27 монет, предварительно отнесенных к ХІІІ-ХІV векам.

Как сообщает пресс-служба Крымской таможни, житель Феодосии не удосужился соблюсти необходимые формальности при вывозе монет, представляющих, по-видимому, историческую и культурную ценность. «Проходя таможенный контроль по упрощенной системе «зеленого» коридора, житель Феодосии, естественно, не заполнял декларацию, хотя был заранее предупрежден о необходимости сделать это, если имеет при себе предметы, подлежащие обязательному письменному декларированию», - говорится в сообщении.

27 монет из белого и коричневого металла с арабской вязью оказались в кошельке у гражданина. Присутствующий на оформлении авиарейса искусствовед отнес их предварительно к ХІІІ-ХІV вв.

Составлен административный протокол о нарушении таможенных правил по 339 статье Таможенного кодекса. «Любитель истории улетел, а предметы переданы экспертам для определения их реальной ценности», - добавили таможенники.

Фото пресс-службы Крымской таможни.