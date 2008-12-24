Украинские миротворцы для Косово проходят сертификацию в Крыму

Мероприятия по сертификации новой – 12-й – ротации национальной составляющей “УкрПолбата” к выполнению миротворческих заданий в составе сил КФОР в Косово начались сегодня на территории миротворческого городка в районе поселка Перевальное Симферопольского района АРК.

Как сообщил пресс-секретарь командования Центра войск береговой обороны ВМС Украины майор Владислав СЕЛЕЗНЕВ, проверку “УкрПолбата” новой ротации, которая будет длиться до 26 декабря, проводит специальная комиссия во главе с начальником отдела оперативного обеспечения Центра ВБО подполковником Николаем СЕРГИЕНКО.

На протяжении трех суток офицеры проверят состояние выполнения требований Директивы министра обороны Украины от 5 августа №Д-15 в части, касающейся готовности национального контингента к выполнению заданий в составе Сил НАТО в Косово, соответствие их организационно-штатной структуры цели применения и заданиям по назначению.

Целью работы комплексной комиссии является проверка уровня подготовленности личного состава объекта проверки, состояние командирской, профессиональной подготовки офицеров. Также офицерам Центра войск береговой обороны необходимо проверить состояние учебной материально-технической базы национального контингента, оценить состояние гуманитарного и социального обеспечения, уровень патриотического воспитания личного состава, состояние военной дисциплины и правопорядка будущих миротворцев.

В частности, в ходе сертификации будет проверяться тактико-строевая и тактико-специальная выучка будущих миротворцев, выполнение ими упражнений по стрельбе из стрелкового оружия и вооружения автомобилей “Хаммер” и БРДМ. Также будут проводиться контрольные занятия по физической подготовке.

Кроме того, комиссия Центра войск береговой обороны должна выяснить вопрос укомплектованности вооружением и военной техникой, материально-техническими средствами, а также оказать практическую и методическую помощь командованию национального контингента в решении проблемных вопросов.