Политический портрет крымчанина глазами социологов

Социологи выясняли, как жители полуострова относятся к НАТО и ЕС, к России и ее флоту, к русскому и украинскому языкам, двойному гражданству... И сследование “Общественно-политические, межнациональные и межконфессиональные отношения в АР Крым: состояние, проблемы, пути решения” проводилось Центром Разумкова совместно с Институтом Европы Университета города Базель при поддержке Государственного секретариата по вопросам образования и исследований Швейцарской Конфедерации. Методом личного интервью в АР Крым и Севастополе было опрошено 6891 человек в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность опроса - 1,2%.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА - НЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ

По данным опроса, 32,9% жителей Автономной Республики Крым не воспринимают Украину как свою Родину.

Директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко говорит: исследование засвидетельствовало ухудшение восприятия жителями Крыма Украины как Родины.

- Доля тех, кто ее (Украину) воспринимает в таком качестве, так же, как и доля крымчан, которые считают себя патриотами Украины, за последние годы уменьшилась. В настоящее время воспринимают Украину как Родину 40,1% жителей автономии, не воспринимают – 32,9%. Патриотами Украины в 2008 году признали себя в той или другой степени только 28,6% жителей Крыма, не признали себя такими - почти половина (49,3%), - отметил эксперт.

БОЛЬШИНСТВО КРЫМЧАН ОБЩАЮТСЯ НА РУССКОМ

По данным опроса, 70% крымчан поддержали бы введение института двойного гражданства. Наиболее привлекательным в этом качестве оказалось гражданство Российской Федерации. При этом большинство жителей Крыма не видят в предоставлении Россией своего гражданства угрозы национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Как показал опрос, 55,5% жителей Крыма относят себя к русской культурной традиции. Это касается как подавляющего большинства россиян, так и украинцев – последователем этой традиции признал себя каждый пятый украинец в Крыму.

Достаточно заметная доля крымчан (преимущественно русские и украинцы) отнесли себя к советской культурной традиции. Среди крымских татар лишь незначительная доля признала принадлежность к другим культурным традициям, а не к традициям своего народа. В то же время представителями общеевропейской традиции считают себя 7,4% крымчан.

По данным исследования, подавляющее большинство жителей Крыма считают родным языком русский и общаются на нем дома. При этом украинским языком свободно или в объеме, достаточном для общения, владеет больше половины крымчан.

МЕНЕЕ ТРЕТИ СКОННЫ К СЕПАРАТИЗМУ

32,4% жителей АР Крым демонстрируют сепаратистские настроения. При этом доля тех, кто готов лично добиваться реализации сепаратистских вариантов, является меньше и не превышает четверти.

Анализируя результаты исследования, Якименко отмечает, что вопрос желаемого статуса Крыма для его жителей остается открытым.

- В подходах к его решению граждане демонстрируют определенную дезориентированность, иногда поддерживая взаимоисключающие альтернативы, - сказал директор политико-правовых программ Центра Разумкова.

МНОГИЕ ХОТЯТ СОЮЗА С РФ И БЕЛАРУСИЕЙ

По данным опроса, 69% жителей Крыма считают, что приоритетным направлением внешней политики Украины должны быть отношения с Россией, 9% отдавали предпочтение странам ЕС, 6,7% - другим странам СНГ, 2,2% - США. Отношения с Россией считает приоритетными подавляющее большинство русских и большинство украинцев.

Подавляющее большинство - 78,6% - жителей Крыма считают нужным присоединение Украины к Союзу России и Беларуси. Поддержка вступления Украины в ЕС среди жителей Крыма является ощутимо ниже – 25,9%. Вступление в ЕС поддерживает около половины - 48,3% - крымских татар, 30,6% украинцев и 19,5% русских.

ПРОТИВ НАТО И ЗА РОССИЙСКИЙ ФЛОТ

Вступление Украины в НАТО в 2008 году поддержали бы 7,6% крымчан, не поддержали бы – 77,7%. При этом против вступления в НАТО голосовало бы абсолютное большинство русских, подавляющее большинство украинцев и относительное большинство крымских татар.

69,9% крымчан отметили, что срок действия соглашения о базировании российского Черноморского флота в Севастополе необходимо продлить. 5,9% выступают за то, что после 2017 года нужно требовать вывода флота, 2,4% - за досрочную отмену соглашения.

- За продление срока пребывания ЧФ на территории Украины высказалось абсолютное большинство русских и украинцев. Среди крымских татар нет доминирующей точки зрения по этому вопросу , - отмечают аналитики Центра Разумкова.