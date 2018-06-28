Парламент Крыма накрыла недозревшая «революция»

Шестая сессия крымского парламента завершила работу. Депутаты ушли праздновать Новый год и готовиться к новым парламентским баталиям. К бабке не ходи - в 2009-м они будут.

Последнее пленарное заседание шестой сессии растянулось на два дня.

17 декабря с «пленаркой» не срослось: заседание переносили несколько раз - не было кворума.

- Что происходит? - пристали мы после объявления очередного перерыва к одной из депутаток.

- Революция! - сказала она.

В кулуарах появилась информация о готовящейся отставке крымского спикера-регионала Анатолия Гриценко, о расколе внутри самой большой фракции крымской Рады - фракции Блока «За Януковича!», о разногласиях вокруг должности председателя Республиканского комитета по физической культуре и спорту (мол, блок «За Януковича!» предложил на этот пост свою кандидатуру, а фракция «Союз» считала - квота принадлежит ей).

Не сумев договориться, депутаты решили отложить «пленарку» на следующий день.

18 декабря кворум с горем пополам собрали. В полном составе бойкотировали сессию фракции «Союз» и «Коммунисты», не было части депутатов из фракций Блока «За Януковича!» и «Крым». Не было трех депутатов-бютовцев - после ДТП они временно не могут выполнять свои обязанности.

Вопрос о назначении главы Рескомспорта сняли с рассмотрения... После парламентарии включили режим под названием «кнопкодавсто» и за 20 с небольшим минут приняли порядка 20 вопросов без обсуждения.

Зал взбодрил глава комиссии по контролю за электронным голосованием, депутат из фракции Блока «За Януковича!» - лидер Крымской организации партии «Русский блок» Олег Родивилов. Он заявил, что голосует карточка руководителя крымской фракции БЮТ Татьяны Зверевой, хотя депутат находится в больнице после автоаварии. И, карточка, мол, у депутата Игоря Лукашева (фракция Блока «За Януковича!»). Лукашев на это никак не отреагировал.

Чуть позже член фракции БЮТ Татьяна Красикова заявила о пропаже из сейфа карточек 3-х попавших в ДТП и отсутствующих на заседании бютовцев (Зверевой, Могаричева и Белозерова). Красикова предложила «пригласить милицию» и разобраться в ситуации. В ответ крымский спикер дал поручение проверить озвученную информацию на предмет ее достоверности.

Слово снова взял Родивилов. Депутат заявил: фальсификация голосования налицо, и озвучил фамилии лишь 50-ти депутатов, которые, по его данным, зарегистрировались у столов регистрации. Гриценко нашелся: кто не поставил свою роспись у столов - зарегистрируйтесь...

Обстановку в зале разрядили бакланы и депутат Сергей Раскин.

В восточном Крыму сложилась негативная экологическая ситуация, связанная с жизнедеятельностью популяции Баклана большого. Массовое устройство гнездовий баклана создает опасность для нормального произрастания древостоев, уничтожаются сеянцы на вновь заложенных лесных культурах. За период с 1999-го по 2007-ой годы бакланы довели до полного усыхания 162 га 50-летних насаждений сосны крымской. Верховная Рада Крыма предлагает разрешить отстрел бакланов, а для этого нужно просить народных депутатов внести изменения в Закон «Об охотничьем хозяйстве и охоте». Крымские депутаты сначала проголосовали за постановление, а потом - в «Разном» - спохватились: птичку жалко!

- Каждую осень от нас в теплые края улетают птицы. Они там гнезд не вьют и песен не поют, там они думают только об одном: когда они вернутся на родину. Так случилось, что Крым - родина наша и такая же родина бакланов, а мы так спокойно распоряжаемся (судьбой птиц), - возмутилась депутат Лариса Копаенко.

В таком же духе выступили и другие защитники птиц. Крымский спикер предложил тем депутатам, кто больше всех озаботился судьбой бакланов, подготовить проект ВР Крыма о внесении изменений в принятое постановление.

- Мы пока его (постановление) не будем отправлять в Верховную Раду (Украины). На следующей сессии мы проголосуем с вашими поправками, - пообещал глава парламента автономии.

А депутат Раскин, избранный в парламент от БЮТ, но во фракцию бютовцев не принятый, пел покруче любой птицы. Пел дифирамбы Гриценко. Мол, лучшего спикера сейчас днем с огнем не сыскать, да и кто посмеет занять кресло Анатолия Павловича! Зал угорал от смеха...

По окончании сессии в интервью журналистам глава парламента опроверг слухи о существовании списка подписей с требованием отправить его в отставку.

- Мне никто не предлагал уйти в отставку! Я не знаю ни списков, ни подписей, - сказал Гриценко.

Он также заявил, что ничего сверхъестественного в ВР Крыма не происходит, а у тех, кто хочет поменять состав парламента и правительства автономии (по версии спикера: это Куницын, Миримский и Грач), «нет возможностей» для переформатирования.

Помимо этого, спикер заверял, что Блоке «За Януковича!» нет раскола.

- Абсолютно никакого раскола нет! - подчеркнул Гриценко.

Журналисты не поверили... Парламентские источники утверждают: внутри фракции Блока «За Януковича!» возникло противостояние. Из-за авторитарного стиля руководства взбунтовались «русскоблочники» (читай - Русская община Крыма, возглавляемая первым вице-спикером автономии Сергеем Цековым)... А остальные фракции (за исключением Блока Витренко, который на стороне Гриценко) выжидают, чем закончится сыр-бор у «януковичей», и подумывают, какую выгоду можно извлечь из ситуации.

Лидер Крымской организации Партии регионов, народный депутат Василий Киселев - он вместе с нардепом-регионалом, экс-спикером автономии Борисом Дейчем присутствовал на заседании ВР Крыма 18 декабря - заявил нам: да, «спорные вопросы» во фракции Блока «За Януковича!» возникают, иногда есть попытки игнорировать мнение, но никакого раскола нет!

- На данном этапе никакого конфликта, противостояния, или, тем более, раскола нет. Те, кто его (раскол) ждут - не потешатся. Уверяю вас! - сказал Киселев...

Так или иначе, ясно: у крымского спикера уже нет СВОЕГО депутатского большинства...

Все только начинается, говорят не «на диктофон» парламентарии. Революция дозреет к весне?

УНИАН-Крым