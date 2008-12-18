Отбившихся от рук крымских мэров-регионалов спустят с небес на землю

Лидер Крымской организации Партии регионов, народный депутат Украины Василий КИСЕЛЕВ выражает недовольство работой некоторых руководителей ряда регионов и городов Крыма, которые получили свои должности благодаря ПР.

Как сообщил В.КИСЕЛЕВ корреспонденту УНИАН, он настоял на том, чтобы из центрального аппарата Партии регионов в Крым прислали комиссию для проверки деятельности местных руководителей-"регионалов". "Я настоял, чтобы из центрального аппарата партии прислали комиссию и помогли мне провести выборочную точечную проверку", - сказал В.КИСЕЛЕВ.

По его словам, "регионалы" многое делают для Крыма, однако не все местные руководители, в частности мэры, "которые шли под лозунгами Партии регионов и получили места" благодаря ей, "впрягались в эту упряжку". Некоторые крымские мэры-"регионалы", говорит В.КИСЕЛЕВ, сейчас "пытаются как-то отсторониться, занять независимую позицию". "Нужно каждому понимать свое место, чтобы, в первую очередь, никто не считал себя великим, чтобы все понимали, что есть партийная дисциплина и ее надо соблюдать", - сказал В.КИСЕЛЕВ.

Он сообщил, что есть "много нареканий по городу Симферополю". "К БАБЕНКО (мэру Симферополя, члену ПР - УНИАН), к другим депутатам ("регионалам"), к тем, кто сегодня руководит комиссиями в городском совете", - уточнил В.КИСЕЛЕВ. Нардеп также заявил о "чрезмерном и отчасти необоснованном" влиянии некоторых депутатов Верховной Рады Крыма на ситуацию в Симферополе. "Мы эту ситуацию (в Симферополе) изучаем, еще будет разбор фракции в Верховном Совете Крыма, разбор фракции горсовета Симферополя. Убежден, что будут сделаны правильные выводы, и мы поставим всех на место", - заявил В.КИСЕЛЕВ.

Депутат подчеркнул, что он "не тот человек, который прячет голову в песок или уходит от конфликта, если надо на него пойти". "Я готов раз отрезать или отрубить гниль или тот орган, который отравляет весь организм", - сказал лидер крымских "регионалов", добавив, что это лучше, чем сидеть и ждать, пока начнется гангрена.