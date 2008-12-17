В невыделении денег на украинскую школу политикой и не пахнет

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ не видит политики в отказе горсовета выделить 500 тыс. грн. на строительство украинской школы-коллегиума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

В частности, по его словам, политики в вопросе выделения или не выделения городским советом Севастополя средств на строительство в городе украинской школы-коллегиума нет, решение об отказе в средствах принято из-за непредоставления депутатам отчета городской государственной администрацией об использовании выделенных четыре месяца назад 500 тыс. грн. на строительство данного объекта.

Как утверждает В.САРАТОВ, выделенных государством на строительство школы-коллегиума 2,5 млн. грн. и 500 тыс. грн. из бюджета города вполне хватило бы администрации для того, чтобы начать работы, «однако строительство началось только два дня назад».

Как сообщал УНИАН, 16 сентября председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН назвал политическим цинизмом очередной отказ горсовета Севастополя софинансировать строительство украинской школы-коллегиума. С.КУНИЦЫН посетовал, что «в очередной раз политические амбиции перевесили разумные доводы».

Ранее, 18 ноября текущего года, С.КУНИЦЫН, комментируя первый отказ горсовета Севастополя софинансировать строительство украинской школы-коллегиума, заявил: «У нас уже два месяца лежат 5 млн. грн. из госбюджета. Не можем начать строительство, потому что третий месяц подряд горсовет отказывает в софинансировании».