В Крыму грузовик сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места ДТП
09:53, 09 декабря 2008Крым
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Информирует ГАИ
В Крыму на трассе Херсон–Джанкой–Феодосия–Керчь неустановленный грузовик (вероятно, DAF 95) сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, авария произошла накануне вечером.
Велосипедист - житель джанкойского села Калиновка, 1949 года рождения - двигался впереди грузовика в попутном направлении.
В результате ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.
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