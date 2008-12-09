В Крыму грузовик сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места ДТП

Информирует ГАИ

В Крыму на трассе Херсон–Джанкой–Феодосия–Керчь неустановленный грузовик (вероятно, DAF 95) сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, авария произошла накануне вечером. Велосипедист - житель джанкойского села Калиновка, 1949 года рождения - двигался впереди грузовика в попутном направлении. В результате ДТП мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

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