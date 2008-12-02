«Аллея памяти» появится в Армянске на месте захоронений павших воинов

5 декабря крымские лесоводы заложат «Аллею памяти» в городе Армянск, на месте массовых захоронений павших воинов.

Акция проводится при поддержке Армянского городского совета.

Кроме того, сообщает пресс-секретарь Рескомитета АРК по лесному и охотничьему хозяйству Максим ГОЛОВАНЬ, в Армянске проведут озеленение территории, прилегающей к историческим памятникам на мемориальном комплексе «Турецкий (Перекопский) вал». В благоустройстве этого объекта примут участие руководители и специалисты Рескомлеса АРК, сотрудники гослесхозов, представители городской мэрии Армянска, общественность. К участию также приглашены члены Президиума Верховной Рады и Совета министров АРК.

Напомним, общественные акции, проводимые государственными лесохозяйственными предприятиями Крыма, будут профинансированы за счет благотворительных средств, которые поступили от экологического телемарафона «Подари жизнь лесу».