Первое испытание Обамы в Украине – Венко против Тимошенко?

Во время президентской кампании избранный вице-президент Джо Байден сделал свое известное заявление о том, что администрация Обамы пройдет международное испытание на протяжении первых шести месяцев правления. Кампания МакКейна/Пейлин тут же внесла Украину в список потенциальных испытаний, причем кандидат в вице-президенты Сара Пейлин зловеще предупредила о неминуемом вторжении России в Крым. Более опытные эксперты, однако, допустили, что одним из особых испытаний для Президента Обамы станет принятие решения относительно того, будет ли США продолжать поддерживать вступление Украины, и, в меньшей мере, Грузии, в НАТО.

Но, ввиду отсутствия поддержки вступления в НАТО среди украинских избирателей (в пределах 20-30 процентов в большинстве опросов), кажется маловероятным, что это станет первым серьезным решением, которое придется принимать избранному президенту Обаме в отношении Украины. Вместо этого, он скорее всего столкнется с более скромным вопросом, который, тем не менее, четко укажет, какую “политику относительно Украины” изберет администрация Обамы.

Этим вопросом может стать текущий международный спор о правах хьюстонской компании «Венко Энерджи» на проведение работ по разведке залежей природного газа на черноморском шельфе Украины. То, каким образом Обама будет решать эту проблему, может показать, смотрит ли новый президент и его администрация на Украину исключительно через призму России и поставок энергоносителей, или считает эту страну демократией в стадии формирования с долгосрочным потенциалом, которая может стать мощным союзником в Европе.

Как известно, украинское правительство в мае этого года „аннулировало и разорвало” свое Соглашение о разделе продукции (СРП) с «Венко Интернешнл Лтд.», дочерней компанией хьюстонской «Венко Энерджи Компани». Срок соглашения составлял 30 лет и, по некоторым сообщениям, оно могло бы принести до 15 миллиардов долларов инвестиций в украинский Черноморский шельф.

Недавно один из украинских олигархов, действовавший от имени Венко, нанял влиятельную вашингтонскую фирму „Convington & Burling LLP” чтобы она представляла интересы компании перед американскими должностными лицами. Среди адвокатов-лоббистов Convington есть двое работавших в администрации Клинтона. То есть, они имеют хорошие возможности обеспечить помощь США для того, чтобы или отменить, или подорвать решение украинского правительства.

Однако, если бы США собирались это сделать, это стало бы сигналом об одобрении сомнительных бизнесовых практик в то время, когда Украина только начинает бороться с укоренившейся культурой коррупции. На самом деле, большинство компаний, имеющих отношение к этому соглашению, не являются американскими юридическими лицами, и хотя пока еще не завершена полная экспертиза соглашения с Венко, доступная информация вызывает сомнения относительно способа заключения этого соглашения и его оформления.

Расторжение СРП с Венко произошло через несколько месяцев после прихода к власти правительства Юлии Тимошенко. При изучении договора новое правительство обнаружило, что права на проведение разведывательных работ на черноморском шельфе компания – победитель тендера «Венко Интернешнл Лтд.» (принадлежит американцам, зарегистрирована на Бермудах), передала некоей новой дочерней компании «Венко Прикерченска Лтд» (Британские Виргинские острова). Кроме того, эта новая компания частично принадлежала одному из соратников бывшего премьер-министра Виктора Януковича. Янукович одобрил это СРП всего за несколько недель до того, как передал свою должность Тимошенко.

Благодаря этому одобрению, 25 процентов прав Венко на проведение разведывательных работ было передано корпорации, принадлежащей олигарху-миллиардеру Ринату Ахметову. Корпорация Ахметова, «Донбасская топливно-энергетическая компания», была лишь одной из четырех компаний, имевших „паритетные” интересы в «Венко Прикерченской». «Венко Интернешнл» контролирует 25 процентов, так же, как и австрийская компания „Integrum Technologies” и „Shadowlight Investment Ltd.”, связанная с российским бизнесменом Евгением Новицким.

Но только «Венко Інтернешнл» завершила тендерный процесс. И только после того, как к власти пришло новое правительство, которое начало требовать объяснений, стало несколько понятнее, кому принадлежит «Венко Прикерченска». Однако, до этого дня остается неизвестным владелец австрийской компании „Integrum Technologies”. Это отражает трудности, с которыми раньше столкнулась Тимошенко при установлении владельцев австрийской компании-газового посредника РосУкрЭнерго. В конечном итоге было обнаружено, что ими являются Газпром и украинский олигарх со связями во властных кругах Дмитрий Фирташ.

Интересы Новицкого в этом соглашении также стали предметом широких международных дискуссий. Мирослав Демиденко рассказал „Eurasia Daily Monitor”: „Существует предположение, что Евгений Новицкий - член или человек, приближенный к российской преступной группировке Солнцевские.” Эти подозрения изучаются Девидом Саттером в его книге „Тьма на рассвете – становление российского криминального государства”, изданной в 2004 при Йельском университете.

Новое правительство протестовало против нечестного заключения соглашения с Венко, заявило о конфликте интересов, указало на нарушение нескольких законов в процессе проведения тендера, и расторгло соглашение. «Венко Прикерченска» подала апелляцию в Арбитражный суд Стокгольма, на данный момент обе стороны начали долговременный процесс выбора международных судей и подготовки своих дел.

«Венко Интернешнл» заявляет, что СРП позволяет ей передавать свои права дочерним компаниям. Эти претензии невозможно проверить, поскольку СРП не является публичным документом, но нет оснований для того, чтобы ставить под вопрос такое заявление.

Свидетельство о государственной регистрации, которое видел автор этой статьи, четко документирует передачу прав. Оно подписано и заверено тогдашним вице-премьером Андреем Клюевым. Экс вице-премьер-министр - влиятельный член Партии Регионов. Потому, хотя был подписан соответствующий документ, сама подпись производит впечатление – верное или нет – что некое лицо (или лица), связанное с правительственными чиновниками, извлекло выгоды из этого соглашения.

Теперь же американских должностных лиц просят выступить от имени «Венко Прикерченской», которая на 75 процентов принадлежит не американцам, а на 25 – дочерней компании «Венко Энерджи Компани», зарегистрированной на Бермудах.

Интересно, что вмешательство США просит не Венко. Согласно документам, представленым в соответствии с Законом о раскрытии лоббистской деятельности от 1995 года „Convington & Burling LLP” была нанята компанией «Систем Кепитал Менеджмент» (СКМ) которая, согласно тем же документам, на 90 процентов принадлежит депутату Ринату Ахметову. Непонятно, почему Ахметов решил нанять лоббистскую фирму через СКМ, а не через «Донбасскую топливно-энергетическую компанию», которая является стороной рассматриваемого контракта.

СКМ представляет Посол Стюарт Эйзенстат, который при Президенте Клинтоне был Послом США в Европейском Союзе и заместителем министра финансов. Посол также работал Специальным представителем Президента и Госсекретаря по вопросам Холокоста и проводил со многими правительствами переговоры относительно договоров о возмещении.

Ему помогает Посол Алан Ларсон, заместитель госсекретаря в администрациях Клинтона и Буша, а также нынешний председатель правления организации «Тренсперенси Интернешнл США».

Звездные резюме и репутация их обоих должны помочь Ахметову представить его дело американским правительственным чиновникам. Однако, точно неизвестно, в чем именно заключается это дело. Представители „Convington & Burling LLP” не смогли ответить на этот вопрос. Тем не менее, близкие к ситуации люди в Киеве говорят, что представители Ахметова и Венко попросили американских должностных лиц осудить действия украинского правительства, чтобы вынудить Тимошенко возобновить контракт. Сотрудники «Венко Энерджи Компани», с которыми удалось связаться, отвергли эти заявления.

Однако прежняя лоббистская деятельность американских должностных лиц в Киеве допускает, что Венко и Ахметов в действительности ищут помощи американских должностных лиц против правительства (или по крайней мере против дела правительства). Вскоре после аннуляции СРП Посол США в Украине выразил сожаление по поводу такого решения Украины. «Я очень разочарован, что Кабинет Министров в одностороннем порядке расторг Соглашение о разделе продукции, которое украинское правительство заключило с американской компанией Венко", - говорилось в заявлении посла Вильяма Тейлора. Позже, когда возник вопрос об уровне вмешательства США в дело «Венко Прикерченской» и самого соглашения, Тейлор демонстративно прекратил обсуждать это дело.

Со своей стороны, Тимошенко сообщила на этой неделе, что ее не запугать. Своим постановлением от 19 ноября правительство еще раз подтвердило, что оно не будет возобновлять СРП с «Венко Прикерченской» и продолжает готовиться к судебному разбирательству.

Тимошенко призывает провести международную проверку этого соглашения, которое может коснуться отдельных личностей в Австрии, России, Украине и Соединенных Штатах. Она твердит, что это СРП была результатом «коррумпированных договоренностей, заключенных предыдущим правительством». «Венко Прикерченска», между тем, призывает к проведению новых переговоров.

Несколько лиц, знакомых с этим делом, отмечают, однако, что никто, включая правительственных чиновников, не считает виновной по этому делу «Венко Энерджи Компани». Они указывают на это соглашение как пример того, как американскую компанию могут окунуть в грязную бизнес-среду Украины, в частности если к этому имеют отношение властные политические лидеры. И все же, возможное непроизвольное участие Венко не снимает многих вопросов о трех неамериканских партнерах компании.

Спор с Венко не включает напрямую Россию. Потому должностные лица, связанные с новой администрацией Обамы, могут не удержаться от искушения обратить немного внимания на этот вопрос. Хуже того, они могут не удержаться от искушения положиться на информацию, которую им будут предоставлять бывшие коллеги или американские бизнесмены, связанные с этим соглашением. Если так произойдет, станет ясно, что Вашингтон уже не считает Украину потенциальным демократическим партнером, а, скорее, намерен просто уделять ей внимание, если в игру будут вступать интересы России.

Но вопрос Венко находится в центре сложного хаотического превращения Украины из авторитарного государства в демократию. Сомнительный бизнес и политические договоренности подрывают саму суть демократического правления. Прозрачность и честность не смогут существовать, если соглашения будут заключаться в тени. Этот вопрос станет одним из важнейших, с которыми придется столкнуться Украине в ближайшее время, - намного более важным для развития страны, чем решение по НАТО.

Безусловно, в украинской политике нет ангелов, а некоторые решения правительства Тимошенко сами спровоцировали много вопросов за последний год. Однако намерение правительства решительно вести себя в этом деле могло бы послать важный сигнал о нетерпимом отношении к коррупции в энергетических вопросах, если это дело получит надлежащее внимание международных должностных лиц.

Доктор Тэмми Линч, старший научный сотрудник Института исследований конфликтов, идеологии и политики Бостонского университета, США - для УНИАН