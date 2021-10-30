Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития приглашает Вас принять участие в рабочем совещании на тему: "Ценовая ситуация на рынке сахара в Украине".

К участию в рабочем совещании по ценовой ситуации на рынке сахара также приглашены Вернер Игорь Евгеньевич, председатель Государственной службы статистики Украины, Высоцкий Тарас Николаевич – 1-й заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины; Дутчак Денис, начальник отдела корпоративного и антимонопольного права Агропромхолдинга "Астарта-Киев"; Коваль Павел Васильевич – Генеральный директор ВОО "Украинская аграрная конфедерация; Лордкипанадзе Андрей Юрьевич, заместитель Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей; Михайловин Назар Александрович, т.в.о председателя правления НАСУ "Укрцукор"; Песчанская Ольга Станиславовна – Председатель Антимонопольного комитета Украины и другие.

Ключевые вопросы, которые будут обсуждаться:

1. Ценовая политика на рынке, цена на мировых биржах, возможность интервенции государства на рынок, наличие необходимых запасов и финансирования, структура себестоимости производства;

2. Антиконкурентные согласованные действия на рынке сахара, расследования АМКУ по этому вопросу;

3. Мониторинг качества продукции;

4. Государственная поддержка производителей сахара, инвестиции в модернизацию производства, кредиты на льготных условиях.

Место проведения рабочего совещания - помещение комитета по вопросам экономического развития по адресу ул. Банковая, 5-7

Время проведения — 01 ноября 2021 года (понедельник) с 14:00 до 16:00

С целью организации проведения мероприятия с учетом противоэпидемических требований просим Вас заранее подтвердить свое участие и иметь при себе паспорт, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно у Басовской Татьяны, моб. тел: +380987995892, е-mail: [email protected]

Автор: Иван Бойко