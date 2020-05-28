Премьера документального фильма «А что такое любовь?!» на ютюб канале KANFER

В понедельник, 1 июня 2020 года, на ютюб канале KANFER состоится открытая премьера документального фильма «А что такое любовь?!».

Это кино рассказывает о жизни сирот и об интернатном воспитании в детей в Украине.

«Сегодня 100 000 украинских детей находятся в системе интернатных учреждений, - говорит Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя предстоящую премьеру. - Этот фильм рассказывает правду о том, что происходит за закрытыми дверями интернатов. Об этом вам никогда не расскажут ни работники этих учреждений, ни дети, которые там живут. Тяжелый, местами жестокий фильм показывает настоящую реальность этой системы, а также то, почему интернат - не место для ребенка, и почему этих заведений вообще не должно быть в современной Украине. »

«Мы начали съемки еще 3 года назад. - рассказывает режиссер фильма Леонид Канфер. - В социальном плане это кино о системе интернатов, которая досталась нам в наследство еще с советских времен - закрытая, бездушная, коррумпированная, с чрезвычайной жестокостью и насилием. Впервые мы покажем не просто ужасы этой системы, но и людей, которых она выпускает в жизнь. Но я не могу сказать, что этот фильм о полной безнадежности, потому что мы все же покажем, как из этого выйти.»

«Этот фильм не рискнул выдать в эфир ни один национальный телеканал, - отмечает Светлана Харченко, представительница Альянса «Украина без сирот», который выступил организатором показа. - 1 июня в Украине будут отмечать очередной «День защиты детей». Как всегда, будет много пафосных слов, видеосюжетов и других событий. И если бы не пандемия, то в детские дома и интернаты потянулись бы «эшелоны» подарков и тысячи визитеров, чтобы поздравить «сироток и бедных детишек» с их «днём», вручить какой-то презент и пофоткаться с широкими улыбками. И мало кто из этих «визитеров» задумался бы о другой, скрытой от видеокамер и фотоаппаратов жизни детей в интернатах. Поэтому именно 1 июня украинцы смогут воочию увидеть и убедиться, что интернаты, которые издавна считались единственным местом для спасения и защиты уязвимых детей, на самом деле калечат детскую психику и разрушают их судьбы, часто даже унося жизни своих воспитанников...»

Итак, смотрите премьеру фильма «А что такое любовь?» 1 июня в 17 часов на ютуб канале KANFER.

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