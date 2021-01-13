14 января в 14:00 в Украинском кризисном медиа-центре (ул. Крещатик, 2, Украинский дом) состоится официальная презентация правозащитной инициативы «Правотворец».
Целями инициативы являются:
- формирование базы данных лиц, причастных к уголовному преследованию по политическим мотивам;
- координация общественного противодействия политическим репрессиям;
- защита прав репрессированных на международном уровне;
К созданию «Правотворца» присоединились #FreeRiff, #FreeDrKuzmenko, Движение сопротивления капитуляции, юридическая фирма OK LEGAL, консалтинговая фирма SENSE и юрист Тарас Безпалый.
В презентации возьмут участие:
- Юрий Гончаренко, член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции, координатор движения «Правотворец».
- Петр Киян - #FreeDrKuzmenko, координатор "Правотворца".
- Сергей Пархоменко, член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции, координатор «Правотворца».
- Юлия Кузьменко, преследуется по политическим мотивам в рамках дела Шеремета (по Skype).
- Сергей Стерненко - общественный деятель.
- Татьяна Чорновол - народный депутат Украины 8-го созыва.
- Сергей Тамарин, участник российско-украинской войны, преследуемый за «нападение» на С. Сивохо.
Также ожидается участие адвоката Виталия Коломийца и юриста Леонида Маслова.
Трансляция по ссылке:
Телефон для СМИ: Сергей Пархоменко, 097 025 72 16
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram