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14 января в 14:00 в Украинском кризисном медиа-центре (ул. Крещатик, 2, Украинский дом) состоится официальная презентация правозащитной инициативы «Правотворец».

Целями инициативы являются:

- формирование базы данных лиц, причастных к уголовному преследованию по политическим мотивам;

- координация общественного противодействия политическим репрессиям;

- защита прав репрессированных на международном уровне;

К созданию «Правотворца» присоединились #FreeRiff, #FreeDrKuzmenko, Движение сопротивления капитуляции, юридическая фирма OK LEGAL, консалтинговая фирма SENSE и юрист Тарас Безпалый.

В презентации возьмут участие:

  1. Юрий Гончаренко, член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции, координатор движения «Правотворец».
  2. Петр Киян - #FreeDrKuzmenko, координатор "Правотворца".
  3. Сергей Пархоменко,  член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции, координатор «Правотворца».
  4. Юлия Кузьменко, преследуется по политическим мотивам в рамках дела Шеремета (по Skype).
  5. Сергей Стерненко - общественный деятель.
  6. Татьяна Чорновол - народный депутат Украины 8-го созыва.
  7. Сергей Тамарин, участник российско-украинской войны, преследуемый за «нападение» на С. Сивохо.

Также ожидается участие адвоката Виталия Коломийца и юриста Леонида Маслова.

Трансляция по ссылке:

https://youtu.be/v3Nw7_hLjoo

Телефон для СМИ: Сергей Пархоменко, 097 025 72 16

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Автор: УНИАН