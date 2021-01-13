"Правотворец": презентация базы данных лиц, осуществляющих политические репрессии

14 января в 14:00 в Украинском кризисном медиа-центре (ул. Крещатик, 2, Украинский дом) состоится официальная презентация правозащитной инициативы «Правотворец». Целями инициативы являются: - формирование базы данных лиц, причастных к уголовному преследованию по политическим мотивам; - координация общественного противодействия политическим репрессиям; - защита прав репрессированных на международном уровне; К созданию «Правотворца» присоединились #FreeRiff, #FreeDrKuzmenko, Движение сопротивления капитуляции, юридическая фирма OK LEGAL, консалтинговая фирма SENSE и юрист Тарас Безпалый. В презентации возьмут участие: Юрий Гончаренко, член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции, координатор движения «Правотворец». Петр Киян - #FreeDrKuzmenko, координатор "Правотворца". Сергей Пархоменко, член Координационного совета Движения сопротивления капитуляции, координатор «Правотворца». Юлия Кузьменко, преследуется по политическим мотивам в рамках дела Шеремета (по Skype). Сергей Стерненко - общественный деятель. Татьяна Чорновол - народный депутат Украины 8-го созыва. Сергей Тамарин, участник российско-украинской войны, преследуемый за «нападение» на С. Сивохо. Также ожидается участие адвоката Виталия Коломийца и юриста Леонида Маслова. Трансляция по ссылке: https://youtu.be/v3Nw7_hLjoo Телефон для СМИ: Сергей Пархоменко, 097 025 72 16 Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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