18 мая (среда) в 09:00 в церкви св. Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле (г. Киев, Парковая дорога 1) состоится публичное прощание с Денисом Антиповым – известным общественным деятелем, активным участником мовного Майдана и Революции Достоинства, ассистентом кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии (корейский язык), основателем ветеранского бизнеса UA.GIFTS, лейтенантом 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В феврале 2015 г. Денис Антипов пошел добровольцем в 5-ю батальонно-тактическую группу 81-й отдельной аэромобильной бригады. С июня 2015 г. и по апрель 2016 г. находился на фронте, выполняя боевые задания в Донецкой и Луганской обл. В 2016 г. с войны вернулся командиром взвода аэроразведки своего батальона. 24 августа 2016 г. принимал участие в параде по случаю 25-й годовщины Независимости Украины.

С началом российского вторжения 24 февраля 2022 г. Денис Антипов стал в ряды 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и отправился на фронт. 9 марта он получил многочисленные травмы во время артиллерийских обстрелов возле г. Изюм Харьковской области. После лечения в госпитале Денис сразу вернулся на передовую в первых числах мая.

11 мая 2022 г. около 10:00 офицер управления 1 десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, лейтенант Денис Антипов, героически погиб, защищая территориальную целостность и Независимость Украины в ходе оборонного боя подразделений бригады с противником вблизи села Довгеньке в результате которого получил ранения несовместимые с жизнью, в результате вражеского обстрела танками и артиллерией противника.

Похорон состоится 19 мая (четверг) в 10:00 в селе Хотимир Ивано-Франковской обл.