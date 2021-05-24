КАК БИЗНЕС ИНТЕГРИРУЕТСЯ В НОВУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ ЕС: более 50 успешных кейсов

Когда: 26 мая, 11.00-15.00

Где: ОНЛАЙН-БРИФИНГ, для ТВ – вул. Попудренко 1А, The Space

Организатор: Ecobusiness Group и Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЕУ)

Как Украина интегрируется в новую экологическую политику ЕС? Что произошло в течение года? Где мы сейчас и какие перспективы имеет украинский бизнес? Какие реальные экопроекты трансформируют реальность уже сегодня?

"Часто политические заявления относительно готовности Украины быть частью Green Deal не подкреплены практическими действиями. И пока постоянно ведутся дискуссии о приобщении к Green Deal, о его возможностях, преимуществах, угрозах, часть бизнеса трансформируется, понимая серьезность вызовов", - отмечает основатель проекта Людмила Цыганок, президент ПАЕУ.

Дискуссия по экомодернизации отечественного промышленного комплекса стала в последние годы достаточно напряженной. Достаточно ли усилий прилагают предприятия? Справится ли Украина с задачами в сфере охраны окружающей среды? Волшебной палочки не имеет никто! Однако есть те, кто действует уже сейчас!

Кто из предприятий декларирует в виртуальном меморандуме свой непрерывный процесс изменений и движения к более дружественному взаимодействию с окружающей средой, когда речь идет об улучшении социальных и экологических условий? - все это на брифинге! Это декларация о новой современности предприятий, независимо от отраслей хозяйствования, масштаба их влияния, размера, о правилах, которые должны соблюдаться всеми в отношении к окружающей среде, климату, благополучию животных, безопасности продукции, а также этических и социальных условий.

В брифинге о своих экопроектах расскажут представители самых разных предприятий: Recycling Solutions, «Сэм Екопак», Carlsberg Ukraine, Nestle Украина, Барский машиностроительный завод , Интерпайп, Ecosoft, Кернел, Авдеевский коксохимический завод, PepsiCo, Империал Тобакко Продакшн Украина, TIU Canada, Biosphere Corporation, Lenovo, Scania, Концерн Stellantis в Украине, Хмельницкая АЭС, BАSF, "Укргаздобыча", "Нафтогаз Украина", ДТЭК ВИЭ, Центральный ГОК, Комбинат «Азовсталь», «Запорожсталь», ЗАО «Укрграфит», МХП, Астарта, Нибулон, АО банк «Львов», YASNO Efficiency , Caparol Ukraine, «Юрокейп Юкрейн», МЧС-групп, «Одесские электросети», DCH Steel, ЧАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», GIZ, ТК «Галичина», Helios Strategia, АО «Укргаздобыча», ООО «КРИГЕР ЭНЕРГИЯ», Clear Energy, EDS Engineering, ПАО «Укртелеком», ООО «ЭКНИС-Инжиниринг», Издательство «Ранок», JYSK, КП «Горводоканал» Сумского городского совета, Славутичский городской совет, ЦЕРН, EM Group, ЧП ПКФ «Полимер», DeLamark, Let's Do It, ООО «Центр зеленых инноваций» , Волиньекопромпроект, ООО «Студио Модерна», LoraShen, Global Economic Consulting Group, Компания «Солар», Агрохолдинг «Галс Агро», Елементум Энерджи Украина, ЧАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» и др.

По вопросам аккредитации СМИ: Наталья Мороз (063) 849-38-06, [email protected]

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко