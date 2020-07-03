Два депутата от «Слуги народа» проведут публичные дебаты в рамках борьбы за кресло мэра Киева

Телеканале ZIK сегодня будет транслировать дебаты двух потенциальных кандидатов на пост мэра Киева, народных депутатов от «Слуги народа» Александра Дубинского и Александра Качуры.

Как сообщает телеканал, дебаты стартуют в 21:00.

Напомним, ранее 131 депутат из фракции «Слуга народа» подписал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийный праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

В то же время, правила и условия праймериз до сих пор так и не были озвучены. Ранее Качура и Дубинский заявляли, что собираются провести дебаты, не дожидаясь праймериз.

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