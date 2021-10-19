Акция протеста жителей Петропавловской Борщаговки против фальсификации генерального плана села и незаконного строительства многоквартирного дома на берегу местного озера.

Жители села будут блокировать работу очередной сессии Борщаговского сельского совета, которую созвал председатель Борщаговской территориальной общины Олесь Кудрик.

Местные жители возмущены тем, что для положительного решения депутатов об утверждении ДПТ новой 10-ти этажной застройки на берегу озера, руководство сельского совета удалось до фальсификаций – на генплане вместо частной усадьбы появилась многоэтажка.

20.10. 21, начало в 15.30, Петропавловская Борщаговка, вул. Ярослава Мудрого, 1а. Приглашаются представители СМИ.

Контакт организаторов: Алена Десятка, +380980231675 Юлия Сергиенко +380978292149 [email protected]

Автор: Григорий Бондарь