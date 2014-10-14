X Международная выставка рукоделия и творчества "Золотые руки мастеров"

VIIІ Международный салон кукол «Модна лялька»,

I Международный фестиваль фелтинга «FAIRY FELT»

17 - 19 ОКТЯБРЯ 2014 г., Киев.

Организатор - редакция журнала «Модный журнал».

Торжественное открытие выставки состоится 17 октября в 12.00.

Для посетителей выставка будет открыта:

17 и 18 октября с 10 до 19 часов,

19 октября – с 10 до 17 часов.

Место проведения - Международный выставочный центр,

г. Киев, Броварской проспект, 15, павильон № 2.

В выставке принимают участие 170 украинские и зарубежных мастеров , представляющие весь спектр современных направлений рукоделия и творчества.

Изюминки выставки - финальная часть 5 Международного конкурса авторской бижутерии.

Тема конкурса «Свадебный марш Мендельсона». Украинские и зарубежные дизайнеры представят авторские работы из бисера, кристаллов, текстиля.

-- Проект – "Осеннее настроение"

Выставка эксклюзивных наперстков и швейных принадлежностей XVIII-XXI века

из коллекции Надежды Авдиенко. г. Киев.

-«Минута СЛАВЫ» - Шоу мастеров. Ежедневно на центральном подиуме выставки мастера и дизайнеры презентуют свое творчество и таланты.

Опытные мастера и дизайнеры проведут серию мастер классов и поделятся секретами.

VІII Международный салон «Модна лялька» представит работы 150 художников, мастеров -теддистов из Украины, Бельгии, Голландии, Германии, Белоруссии, Молдовы, Франции, США, выполненные в различных техниках.

ВПЕРВЫЕ В УКРАИНЕ!!!

В выставке кукол "Модна Лялька" примет участие всемирно известная художница Марлен Верхельст (Marlaine Verhelst)!

Марлен Верхельст (Тилбург, Нидерланды), признанный мастер искусства куклы, яркий представитель голландской школы, создает кукол уже более 30 лет.

В 1999 стала членом Национального Института Художников Куклы США NIADA, где входит в Комитет по стандартам и занимает должность Director at Large, Global Standards Assistant (Outside USA). Является одним из основателей Голландско-Бельгийского Института Художников Куклы DABIDA.

Посетители смогут познакомиться с художниками.

Hobby market"- супермаркет товаров для хобби.

Часть экспозиции выставки – где 30 магазинов и компании, представят широкий спектр качественных современных товаров и материалов для рукоделия, хобби и творчества.

Программа Фестиваля «Fairy felt» включает в себя:

-18- 19 октября «День войлока» (серия показов коллекций одежды и аксессуаров из войлока украинских дизайнеров).

- присуждение премии «Felt- kreativ» по итогам всенародного голосования.

- экспозицию работ участников

- Мастер-классы от дизайнеров из Украины, Германии, Нидерландов,Болгарии.

Тематика мастер-классов: авторская кукла, плетение фриволите, бисероплетение, анкарс, авторская бижутерия, декупаж.

Подробно с программой мастер -классов можно ознакомиться на сайте журнала и выставки.

http://biserknitting.com/ru/Perechen_master_klassov/

Посетители смогут приобрести произведения искусства непосредственно у мастеров.

Приглашаем посетить салон «Модна лялька» и выставку «Золотые руки мастеров».

Организатор выставки – редакция журнала «Модный журнал».

Это ежемесячное обучающее издание о современном хобби для начинающих и профессионалов. В нем представлены бисероплетение, батик, фото-уроки, опыт дизайнеров, советы начинающим, репортажи о конкурсах и выставках.

Контактная информация:

телефон +380 68 358 35 50

тел/факс 044 559 56 45

Аккредитация СМИ на e-mail fairybeads@mail.ru

Списки и получение бейджей для СМИ на стойке регистрации.

корпоративный сайт http://www.biserknitting.com