Альфа-Банк Украина предоставил через «Фокстрот» более 1 миллиарда гривен потребительских кредитов

Альфа-Банк Украина за время сотрудничества с национальной сетью магазинов «Фокстрот» выдал более 1 миллиарда гривен потребительских кредитов для приобретения бытовой техники и электроники. Первый кредит в партнерстве Альфа-Банка и «Фокстрот» был выдан еще осенью 2005 года в Харькове.

«Приобретение техники и электроники в кредит составляет весомую долю в продажах сети «Фокстрот». И с каждым годом в содружестве с лидерами банковского сектора, в числе которых Альфа-Банк, мы делаем процесс кредитования для жителей Украины проще, быстрее и выгоднее, – отметил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот». – И сейчас, когда потребители более взвешенно подходят к решению о получении кредита, именно благодаря лояльным кобрендовым программам кредитования наши клиенты решаются на крупные покупки. Они понимают, что рост цен отстает от роста курса доллара и сбережения лучше инвестировать в товары».

Получить потребительский кредит в рамках данного сотрудничества можно в любом из магазинов сети «Фокстрот». Для получения кредита клиенту необходимо предоставить всего лишь паспорт и идентификационный номер.

«Выбирая партнера для совместного бизнеса мы, прежде всего, руководствуемся его успешной работой и репутацией на рынке. Вот уже более девяти лет мы остаемся партнерами ведущей сети «Фокстрот», в рамках данного сотрудничества мы выдали более 300 тысяч потребительских кредитов населению, – сообщил Станислав Висторопский, руководитель по развитию бизнеса Альфа-Банка Украина. – На сегодня мы успешно работаем во всех магазинах сети «Фокстрот», используя технологию "Финансовый брокер", которая позволяет выдавать кредиты без участия сотрудников банка. Уже совсем скоро стартует новая технология выдачи кредитов в торговой сети «Фокстрот», благодаря которой еще больше покупателей получат множество преимуществ и приятных сюрпризов».

Справки о компании:

ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является крупнейшей розничной сетью по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на октябрь 2014 года в Украине насчитывается 222 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 115 областных и районных центрах Украины. В компании работает более 8000 человек. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы, что позволяет сети «Фокстрот» внедрять инновационный европейский опыт первыми в Украине.

В 2013 году специалисты проекта «Финансовый брокер» (ДП «Современные финансовые решения») в сети «Фокстрот» обозначили инновационный формат взаимоотношений ритейлера и банка - продажа всех финансовых услуг на территории розничной сети «Фокстрот. Техника для дома» без представительства самих банков. Механика работы «Финансового брокера» организована под слоганом «Банки в очереди к тебе». В супермаркете организовывается зона сервиса - «Финансовый брокер», специалисты которой консультируют относительно заполнения заявок на получение кредита, при помощи специальной программы заводят заявку клиента сразу в несколько банков и оказывают помощь в формировании пакета других документов. При этом ответ клиенту приходит быстрее, процент положительных решений увеличивается, растут продажи в кредит, сокращается численность кредитных операторов и увеличивается свободная торговая площадь магазина. Предоставление же кредитов осуществляются непосредственно банковскими учреждениями по договорам, которые заключаются с потребителями напрямую.

Альфа-Банк Украина – это крупный украинский коммерческий банк, который входит в частную международную банковскую группу «Альфа-Банк», объединяющую банковские учреждения в пяти странах: Украина, Беларусь, Казахстан, Россия, Нидерланды. Альфа-Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка Украины. Согласно рейтингу Национального Банка Украины Альфа-Банк входит в ТОП-10 крупнейших банков по размеру активов на 01.04.2014 г. и является одним из лидеров по объему средств юридических лиц и темпам прироста средств физических лиц.