В Киеве в Днепре утонул любитель подводного плавания

В Киеве в Днепре в районе Гидропарка спасателями коммунального предприятия «Плесо» было найдено и поднято из воды тело утонувшего мужчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, известно, что приблизительно в 21.00 20 февраля 39-летний житель Мариуполя автомобилем приехал в Гидропарк.

Возле одного из ресторанов он переоделся в гидрокостюм и с подводным ружьем и фонарем, но без акваланга, погрузился в воду с целью охоты на рыбу.

При этом местный сторож пытался уговорить мужчину отказаться от своих намерений, однако тот не послушал. Спустя некоторое время охранник вызвал водных спасателей и милицию.

Тело утонувшего было найдено только на второй день поисков.