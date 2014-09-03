Пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

В четверг, 4 сентября 2014 года, в 11:00, в пресс-студии «Сегодня Мультимедиа» состоится пресс-брифинг Риммы Филь, координатора Гуманитарного штаба «Поможем» при фонде Рината Ахметова.

На пресс-брифинге будет озвучена информация по доставке и распределению продуктовых, детских и гигенических наборов из первого эшелона Гуманитарного рейса Рината Ахметова в места компактного проживания переселенцев, освобожденные города и в зону боевых действий. Также будет предоставлена информация о втором эшелоне гуманитарной помощи.

Римма Филь расскажет также о результатах работы Гуманитарного штаба при фонде Рината Ахметова за прошедшую неделю, о сложностях в эвакуации людей из Донбасса и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться на местах.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб «Поможем» создан при Фонде Рината Ахметова для объединения усилий фонда и всех бизнесов Группы СКМ, а также ФК «Шахтер» по оказанию помощи людям, пострадавшим в зоне военных действий. Гуманитарный штаб занимается вопросами эвакуации из зоны проведения АТО детей, в том числе детей-сирот, многодетных матерей, инвалидов, пожилых людей, а также размещает, при необходимости, переселенцев на базах, в санаториях и лагерях, оказывает гуманитарную и адресную помощь.

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