Синоптики прогнозируют украинцам десять дней 30-градусной жары

На Востоке Украины будет жарко - до 39 по Цельсию.

Остальная часть страны должна пережить в отдельные дни до 35 градусов, говорится в сюжете ТСН.

Повезет только Западу - там и дождливо, и будет не так жарко. Только до 30 градусов.

Читайте такжеДо середины августа в Украине будет аномально жарко

Почти по всей стране уровень пожарной опасности достиг высшей - пятой категории.

Единственные, кто радуются сухой погоде, земледельцы. Они без проблем собирают зерна. И в этом году Украина может получить небывалый едва ли не за всю историю урожай озимой пшеницы.

Такая жаркая погода в целом не характерна для августа. Однако это уже не диковинка для синоптиков.

"Отклонение от нормы сегодня имеет место. По температурному режиму на 4-8 градусов выше нормы для этих дней. Таким образом можно говорить, что это аномалия", - пояснил директор украинского гидрометцентра Николай Кульбида.